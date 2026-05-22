Nuria Roca brilla en Calles con unos zapatos con forma de corazón: son de la firma Roger Vivier y caerás rendida

Nieves Álvarez (52 años) es sinónimo de moda y de elegancia, y ha vuelto a demostrar por qué es una de las embajadoras españolas más influyentes en la alfombra roja internacional.

El pasado 19 de mayo, durante la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes, la modelo y presentadora acaparó todas las miradas con un estilismo impecable en el que los salones I Love Vivier de Roger Vivier París se convirtieron en protagonistas, con permiso del vestidazo.

Un calzado que, lejos de ser un simple accesorio, añadió a su outfit elegancia, sofisticación y un guiño romántico. Una suerte de oda al amor. El modelo elegido por Álvarez pertenece a una de las líneas más icónicas de la firma francesa.

Según describe la propia casa en su web, "celebra el tema del amor. La forma del corazón define la plantilla y el borde del cuello de este salón en ante. Con su silueta elegante e inconfundible exprime un estilo contemporáneo".

Esta declaración de intenciones se traduce en un zapato que combina artesanía, diseño y un toque poético que encaja a la perfección con la estética clásica y refinada que suele defender la modelo en sus apariciones públicas.

Con un precio de 790 euros, los I Love Vivier, confeccionados en ante y con un acabado limpio y minimalista, aportan un equilibrio perfecto al look completo.

Los salones los acompaña Nieves con un impresionante vestido de Giorgio Armani, una de las casas que mejor entiende su estilo y su presencia escénica.

Los salones que luce Nieves Álvarez.

El vestido es de líneas puras y corte impecable. La fluidez del tejido y la estructura del diseño potenciaban su figura sin caer en excesos. En un festival donde la extravagancia suele ocupar titulares, Álvarez apostó por la elegancia clásica.

El toque final llegó de la mano de las joyas. En esta ocasión, Álvarez ha lucido un collar y unos pendientes firmados por Bvlgari, casa con la que Nieves mantiene una relación estrecha y que suele acompañarla en sus grandes apariciones.

Sobre Roger Vivier

El conjunto de Nieves: vestido, joyas y zapatos.

Roger Vivier es una firma francesa fundada en 1937 por el diseñador del mismo nombre, que convirtió el zapato en una pieza de alta costura.

Roger Vivier trabajó para casas como Dior e Yves Saint Laurent y se hizo célebre por innovaciones como el tacón de aguja y la hebilla cuadrada, que acabó convirtiéndose en uno de los sellos de la casa.

La marca consolidó su prestigio internacional con modelos icónicos como el Belle Vivier, asociado a Catherine Deneuve (82) y a la película Belle de Jour.

Hoy pertenece al grupo Tod’s y sigue centrada en el calzado y los accesorios de lujo, manteniendo viva la herencia parisina de su fundador.