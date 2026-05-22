Marta Pombo confirma el auge del 'seersucker' con el conjunto más elegante y cómodo del verano

La moda relajada sigue ganando terreno este verano y Marta Pombo (34 años) vuelve a demostrar que domina a la perfección el equilibrio entre comodidad y sofisticación.

La creadora de contenido ha compartido en sus redes sociales uno de esos estilismos sencillos, pero altamente inspiradores, capaces de convertirse en referencia instantánea para quienes buscan vestir bien sin renunciar a la frescura.

En esta ocasión, la influencer ha apostado por un conjunto de la firma Beatriz Furest que reúne dos de las grandes tendencias del momento: el tejido seersucker y las siluetas relajadas.

El look está formado por el pantalón Magi y la camisa Remo, ambos confeccionados en un delicado tejido de rayas que aporta textura y un aire desenfadado muy veraniego.

Marta Pombo con un look de Beatriz Furest. Instagram

Lejos de los estilismos excesivamente recargados, Marta Pombo vuelve a apostar por la naturalidad y por prendas versátiles que funcionan tanto para el día a día como para una escapada de vacaciones.

El pantalón Magi, valorado en 179 euros, presenta un diseño recto de fit regular y tiro bajo que refuerza esa estética effortless tan presente en las colecciones estivales de 2026.

Confeccionado en un 98% algodón y un 2% elastano, destaca por su comodidad y ligereza. Además, incorpora detalles funcionales como bolsillos laterales y traseros, cinturilla con goma en la parte posterior y cierre mediante cremallera con botón y corchete interior.

Todo ello convierte la prenda en una opción especialmente favorecedora y fácil de combinar.

Por su parte, la camisa Remo, cuyo precio es de 149 euros, completa el conjunto con una propuesta minimalista y muy pulida.

Camisa Remo y pantalón Magi de Beatriz Furest. Beatriz Furest

Sin mangas y de fit slim, la pieza está confeccionada en algodón 100%, lo que potencia aún más esa sensación de frescura tan buscada durante los meses de calor.

El cuello con solapa y el cierre frontal mediante botones elevan el diseño y aportan un toque sofisticado a una prenda aparentemente sencilla.

El resultado es un estilismo que encaja perfectamente con la estética mediterránea que domina las redes sociales: prendas amplias, tejidos naturales y tonos suaves capaces de transmitir elegancia sin esfuerzo.

Marta Pombo demuestra así que no hacen falta grandes artificios para construir un look viral. A veces basta con un buen tejido, un patrón favorecedor y la capacidad de interpretar las tendencias desde la sencillez.

Con este conjunto de Beatriz Furest, la influencer reafirma además una de las claves del armario cápsula contemporáneo: invertir en prendas atemporales, cómodas y fáciles de reutilizar temporada tras temporada.