Mariló Montero apuesta por el tweed más elegante de Cherubina para un día cargado de compromisos

La presentadora Mariló Montero, en una imagen de sus redes sociales.

La presentadora navarra Mariló Montero (60 años) vuelve a demostrar que domina como pocas el arte de combinar elegancia, tendencia y personalidad.

En su penúltima publicación de Instagram, la periodista aparece con una chaqueta que ha captado la atención de sus seguidores y de los amantes de la moda. Un complemento que ha utilizado para afrontar una mañana llena de compromisos laborales.

Se trata del modelo Morgan, de la firma sevillana Cherubina, una de las marcas españolas que más presencia ha ganado en los últimos años entre presentadoras, influencers y mujeres que buscan un estilo sofisticado sin renunciar a la comodidad.

La prenda, que tiene un precio de 230 euros, pertenece a la colección de prêt-à-porter de la firma y está confeccionada en tweed crudo, un tejido clásico que Cherubina reinterpreta con un aire actual.

Según la descripción oficial de la marca, se trata de una chaqueta "entallada en tweed crudo. Presenta cuello en pico, mangas largas ligeramente abullonadas con pliegue en el puño y bolsillos simétricos con tapeta. Totalmente forrada para mayor comodidad".

Una pieza pensada para elevar cualquier look y que encaja a la perfección con el estilo de Montero. En la imagen compartida en redes, la presentadora combina la chaqueta con un pantalón blanco recto.

Completa el conjunto con un bolso marrón, un accesorio que introduce un contraste cálido y equilibrado, demostrando que los tonos neutros pueden convivir con armonía sin caer en la monotonía.

El resultado es un estilismo limpio, elegante y versátil, perfecto tanto para un evento de día como para una jornada de trabajo. Esta no es la primera vez que Mariló Montero confía en Cherubina.

La chaqueta que ha lucido Mariló Montero.

La firma se ha convertido en una de sus aliadas habituales cuando busca prendas que combinen diseño, calidad y un punto distintivo. En otras ocasiones, la periodista ha lucido tocados, vestidos y chaquetas de la marca, especialmente en eventos públicos y apariciones televisivas.

Su elección no sorprende: Cherubina ha logrado posicionarse como una de las casas españolas más reconocidas en el ámbito de la moda femenina, especialmente en el terreno de los looks de invitada y las piezas de inspiración clásica con un giro contemporáneo.

La marca, fundada en Sevilla por Ana Cherubina, comenzó su andadura como un pequeño taller especializado en tocados artesanales.

Con el tiempo, y gracias a la creciente demanda, amplió su catálogo hacia vestidos, trajes de chaqueta y prendas prêt-à-porter que mantienen la esencia de la firma: líneas depuradas, tejidos cuidados y una estética que combina tradición y modernidad.

Hoy, Cherubina es un referente tanto en el sur como en el resto del país, y sus diseños aparecen con frecuencia en alfombras rojas, bodas y programas de televisión.

El éxito de la firma se explica en parte por su capacidad para reinterpretar clásicos -como el tweed, los cortes entallados o las mangas abullonadas- sin caer en lo previsible.