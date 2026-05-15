Los bolsos de rafia confirman su regreso: el lujo silencioso y artesanal más sofisticado vuelve esta temporada

El bolso de Zahati en un posado de la firma. Zahati

Hubo un tiempo en el que la rafia pertenecía únicamente al universo de los mercados mediterráneos, a los veranos eternos junto al mar y a la artesanía más tradicional.

Sin embargo, la moda -siempre empeñada en reinventar los clásicos- ha conseguido transformar este material natural en uno de los grandes símbolos del lujo relajado contemporáneo. A día de hoy, los bolsos de rafia ya no son solo un accesorio estacional: son una declaración de estilo.

En medio de esta fiebre por las texturas orgánicas y los acabados artesanales, Zahati se ha consolidado como una de las firmas españolas que mejor entiende el nuevo lenguaje del lujo silencioso.

Su propuesta no gira alrededor de tendencias efímeras ni de piezas pensadas para una sola temporada. Todo lo contrario. La marca apuesta por diseños atemporales que elevan la artesanía desde una mirada contemporánea y sofisticada.

La clave de su éxito reside precisamente en esa capacidad de convertir un material tan tradicional como la rafia en algo elegante, versátil y profundamente actual.

Uno de los bolsos de Zahati en un posado de la firma. Zahati

Sus bolsos encajan tanto en un estilismo de día con lino y sandalias planas como en una cena de verano donde los accesorios marcan la diferencia.

Entre sus modelos más reconocibles destaca el Abanico Alamar, convertido ya en uno de los iconos de la firma.

Su silueta ligera y orgánica resume a la perfección la esencia de Zahati: piezas fáciles de llevar, sofisticadas sin esfuerzo y capaces de adaptarse a cualquier ocasión.

En la misma línea aparece el Bolso Moon Mini, una opción funcional y refinada en formato reducido pensada para quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo.

El Bolso de Mano Baguette, por su parte, confirma el regreso de las líneas estructuradas. Elegante, minimalista y extremadamente combinable, se presenta como ese básico capaz de elevar incluso los looks más sencillos del armario estival.

Uno de los bolsos de Zahati en un posado de la firma. Zahati

La colección también deja espacio para propuestas más cálidas y diferenciadoras. El Bolso Abanico conecta con la estética natural que domina esta temporada, mientras que el Bolso Yang introduce un inesperado punto de color que rompe con la neutralidad habitual de la rafia.

Pero si hay un diseño destinado a convertirse en objeto de deseo, ese es el Hat Bag Mini: un capazo reinterpretado en clave sofisticada que transforma cualquier estilismo con un simple gesto.

Con esta colección, Zahati reafirma una idea cada vez más presente en la industria: la artesanía ya no es nostalgia, sino el nuevo símbolo de sofisticación.

Y esta primavera, la rafia vuelve a demostrar que nunca pasa de moda.