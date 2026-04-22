Dulceida apuesta por los vaqueros holgados de Mango que arrasan esta temporada

Dulceida, en el 'photocall' de la gala de los Premios Goya 2026. Gtres

Dulceida (36 años) vuelve a confirmar su capacidad para convertir los básicos en piezas clave de cualquier look. En uno de sus últimos estilismos, la influencer ha apostado por un imprescindible del armario contemporáneo: unos vaqueros holgados de Mango, disponibles en Zalando por 59,95 euros.

Una elección que refleja a la perfección la tendencia actual hacia siluetas relajadas y cómodas sin renunciar al estilo.

El pantalón destaca por su fit holgado y forma recta, dos características que se han consolidado como las favoritas de las insiders en las últimas temporadas.

Frente a los cortes más ajustados, este tipo de vaqueros apuesta por la libertad de movimiento y una estética más desenfadada, ideal para looks urbanos y versátiles. Dulceida demuestra así que la comodidad puede ser sinónimo de tendencia.

Confeccionado en 100% algodón, el tejido garantiza transpirabilidad y resistencia, dos aspectos clave en prendas de uso diario. Este tipo de denim, más natural y estructurado, aporta además un acabado auténtico que encaja perfectamente con la estética casual que domina el street style.

La calidad del material asegura que el pantalón mantenga su forma con el paso del tiempo, convirtiéndolo en una inversión práctica.

El diseño incorpora una cintura baja, un detalle que marca el regreso de una tendencia dosmilera reinterpretada en clave actual. Este tipo de corte estiliza la figura de manera diferente y permite jugar con las proporciones del look, especialmente al combinarlo con tops más ajustados o cropped.

El cierre con cremallera invisible aporta limpieza visual al diseño, mientras que los bolsillos laterales y traseros refuerzan su funcionalidad.

Los remaches metálicos añaden un toque clásico del denim, aportando carácter sin sobrecargar la prenda. Son pequeños detalles que marcan la diferencia y que mantienen la esencia original del pantalón vaquero, adaptándola a las tendencias actuales.

Pantalón vaquero holgados de Mango. Zalando

Dulceida integra estos jeans en un estilismo sencillo pero efectivo, demostrando que un buen básico puede ser el eje central de cualquier outfit.

Su versatilidad permite combinarlos con camisetas, blazers o incluso prendas más sofisticadas, adaptándose a distintos momentos del día.

En definitiva, los vaqueros holgados de Mango que luce Dulceida se posicionan como una opción imprescindible para esta temporada.

Cómodos, versátiles y en plena tendencia, son la prueba de que el denim sigue reinventándose sin perder su esencia. Una apuesta segura para quienes buscan estilo sin complicaciones.