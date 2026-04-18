Anna Ferrer y el vestido coral con volantes que te hará brillar y ser la más elegante

Anna Ferrer Padilla (29 años) ha vuelto a hacerlo. La hija de Paz Padilla (56), toda una prescriptora de estilo, ha compartido un nuevo carrete de fotografías en Instagram y, como suele ocurrir, el primer look ha acaparado toda la atención.

Esta vez, el protagonista absoluto es un vestido coral que condensa todo lo que la moda pide esta primavera: color, movimiento, frescura y una feminidad sin artificios.

El diseño en cuestión es el modelo Maxi Cara pre‑loved, disponible en Lend the Label, una plataforma especializada en moda circular que se ha convertido en un referente para quienes buscan piezas especiales sin renunciar a la sostenibilidad.

El vestido, que antes costaba 232 euros, está ahora rebajado a 200, un detalle que no ha pasado desapercibido entre las seguidoras de Anna, siempre atentas a sus hallazgos fashion.

La descripción oficial del diseño dice así en su web: "Vestido largo color coral. Escote asimétrico con nudo central del que sale una manga volante".

Y basta ver las imágenes para entender por qué este modelo ha generado tanto interés.

El coral, un tono vibrante y luminoso, favorece prácticamente a todos los tonos de piel y se ha consolidado como uno de los colores estrella de la temporada.

El vestido que luce Anna Ferrer Padilla.

En el caso de Anna, el resultado es especialmente armónico: el vestido potencia su bronceado, ilumina el rostro y aporta una energía optimista que encaja con su estilo habitual.

El escote asimétrico es uno de los grandes aciertos del vestido. No solo aporta un toque contemporáneo, sino que estiliza la zona del cuello y los hombros, creando una silueta elegante.

El nudo central, del que nace una manga volante, introduce un juego de volúmenes que aporta dinamismo y convierte el diseño en una pieza con personalidad propia.

La falda larga y fluida completa el conjunto con un movimiento casi coreográfico.

Moda circular con tendencia

Que Anna haya apostado por un modelo pre‑loved no es casualidad. La influencer lleva tiempo incorporando a su discurso la importancia de consumir moda de forma consciente, y Lend the Label se ha convertido en una de sus plataformas de referencia.

La firma, especializada en alquiler y venta de prendas seleccionadas, promueve un consumo más responsable sin renunciar al estilo ni a la calidad.

El Maxi Cara es un ejemplo perfecto de cómo la moda circular puede convivir con las tendencias más actuales.

Además, la rebaja de precio lo sitúa en un rango más accesible para quienes buscan un look especial para eventos de primavera y verano: bodas, comuniones, graduaciones o incluso una cena al aire libre.