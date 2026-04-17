Adriana Abascal tiene las botas más sofisticadas que vas a ver: son de la firma Skorpios y no son aptas para cualquier bolsillo

La mexicana Adriana Abascal (55 años) es la elegancia hecha persona. Lo demuestra, casi diariamente, a golpe de post de Instagram y en cada evento al que acude.

La modelo, que en los últimos días ha retomado su historia de amor con Manuel Filiberto de Saboya (53), ha enamorado a sus seguidores con unas increíbles y sofisticadas botas que ha lucido en su red social.

"Las botas son el conjunto", postea Abascal en su red social, donde atesora 136.000 seguidores. Se trata de las Adriana Boots de Skorpios, que tienen un precio de 1.195 euros, son de cuero impecable, silueta afilada y caña alta. Son una declaración estética.

La firma, Skorpios, nacida bajo la premisa de un lujo artesanal y discreto, encontró en Abascal una embajadora natural: alguien que entiende la moda como una prolongación de la personalidad.

Por eso la colaboración no surgió como un acuerdo comercial al uso, sino como un diálogo creativo.

La historia entre Adriana Abascal y Skorpios comenzó hace un tiempo. Ella ya era clienta de la marca, atraída por la calidad de sus materiales y por ese aire sofisticado que encaja con su estilo cosmopolita.

Con el tiempo, la relación evolucionó hacia algo más cercano a la co-creación.

Las botas de Adriana Abascal.

Skorpios vio en Abascal una sensibilidad estética afín, capaz de aportar una mirada fresca sin traicionar la esencia de la firma.

El primer paso fue una serie de diseños cápsula que exploraban la idea de un armario atemporal, pensado para mujeres que viajan, trabajan, se mueven y necesitan piezas que acompañen ese ritmo sin perder elegancia.

La respuesta fue inmediata: los modelos se agotaron, las redes replicaron sus looks y la colaboración se consolidó.

Maison Skorpios, su firma de zapatos, es una marca en la que han confiado rostros reconocidos como la modelo Nieves Álvarez (52) o la actriz Lily Collins (37).

Figura Adriana como fundadora y directora creativa de su firma de moda. No obstante, cuenta con el férreo apoyo de Jimena (19), su hija pequeña fruto de su relación con el empresario Juan Villalonga.

"Desde el principio, siempre le pedí a mi mamá si podía ir, acompañarla y estar con ella. He aprendido un montón, he conocido a las personas que trabajan en la marca", apuntó cuatro años atrás Villalonga Abascal en una entrevista para la revista ¡HOLA!