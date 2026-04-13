Melyssa Pinto lo confirma: el calzado 'barefoot' aún está de moda (las zapatillas deportivas que ella misma ha diseñado)

Melyssa Pinto ha lanzado una línea de zapatos para la firma Gioseppo. Gioseppo.

Melyssa Pinto (34 años), la influencer alicantina con más de 3 millones de seguidores, ha dado un paso más en su carrera. Se ha estrenado como diseñadora.

Y se siente muy orgullosa de su última colaboración con Gioseppo: unas zapatillas barefoot negras que ella misma define como una auténtica "preciosura".

Estas sneakers, capturadas en uno de sus posts de Instagram, fusionan piel serraje negro mate con detalles en relieve glitter, rayas blancas contrastantes y dos pares de cordones intercambiables -amarillos y marrones- para un look versátil y urbano.

Melyssa Pinto, en sus redes sociales. @melyssapiinto

Pisada natural y estética premium

Bautizadas con el nombre de zapatillas Barefoot Negras Piel by Melyssa Pinto (I Am Edition, ref. 80250-A-NEGRO), tienen un precio de 84,95 euros y están diseñadas bajo la filosofía barefoot.

¿Y cómo son las zapatillas barefoot? Su éxito se basa en tres aspectos: suela fina, horma ancha y flexibilidad máxima para replicar la pisada natural, alineada con tendencias wellness que priorizan salud podal sobre una amortiguación excesiva.

El negro profundo del serraje se eleva con texturas tacto glitter en los laterales, evocando un acabado sofisticado, mientras las rayas blancas diagonales aportan dinamismo minimalista.

Los cordones cruzados permiten customización instantánea: amarillos para un pop vibrante o marrones para sobriedad total.

Esta edición forma parte de la línea I Am by Melyssa Pinto, lanzada en 2024, como su primera colaboración oficial con Gioseppo, marca elástica española conocida por fusionar artesanía mediterránea con streetwear global.

GIOSEPPO x I AM by Melyssa Pinto. Gioseppo.

Comodidad y funcionalidad

Pinto ha convertido su visión boho-chic en modelos inspirados en su estilo personal. El post muestra la caja rosa fucsia con etiquetas colgantes, las zapatillas posando sobre un sillón gris y Melyssa destacando lo bonitas que son.

Las imágenes revelan un acabado impecable, con el logo Gioseppo discreto en el talón y un brillo sutil que captura la luz, perfecto para outfits de festival o streetstyle daily.

En un año dominado por el barefoot, impulsado por podólogos, runners y otros famosos, como Cristina Pedroche (37), estas zapatillas destacan por su equilibrio: confort biomecánico sin sacrificar moda.

Ideales para transitar de oficina a afterwork, el par que ha enseñado en su cuenta de Instagram combina con todo: leggings athleisure, faldas midi o trajes tailoring.

La colaboración con Gioseppo demuestra que la alianza entre una firma consolidada y una influencer funciona: piezas limitadas que venden en cuestión de horas, y productos que se hacen virales en las redes sociales gracias al tirón de personalidades top del universo digital.