El top blanco de Prada que lleva Melyssa Pinto: la prenda de 750 euros que transforma hasta un 'look' de peluquería

La influencer apuesta por un diseño minimalista disponible en Mytheresa que confirma la tendencia de mezclar lujo y estilismos relajados en el día a día.

Melyssa Pinto (34 años) vuelve a confirmar que incluso los planes más cotidianos pueden convertirse en una declaración de estilo.

La influencer ha compartido uno de sus últimos looks durante una visita a la peluquería, apostando por un estilismo relajado pero cuidadosamente construido en el que destaca una pieza clave: un top blanco de Prada que eleva el conjunto con un solo gesto.

Disponible en Mytheresa por 750 euros, este crop top se presenta como una prenda aparentemente sencilla, pero cargada de intención estética.

Melyssa Pinto con un top de Prada. Instagram

Confeccionado en jersey de algodón 100%, destaca por su suavidad y comodidad, dos cualidades fundamentales para el día a día, especialmente en momentos de desconexión como una cita en el salón de belleza.

El diseño, sin mangas y de corte cropped, bebe de la inspiración de la ropa masculina, reinterpretada con un enfoque femenino que define gran parte del ADN de la firma italiana. Esta dualidad entre líneas limpias y silueta ajustada da como resultado una pieza moderna, versátil y fácil de integrar en distintos estilos.

Uno de los elementos más reconocibles del top es la placa triangular con el logo de Prada, un detalle icónico que aporta identidad y eleva el diseño sin necesidad de recurrir a elementos recargados.

Este pequeño distintivo resume los valores de la casa: sencillez, elegancia y calidad, convirtiendo una prenda básica en un objeto de deseo dentro del universo del lujo.

Top corto de punto de algodón de Prada. MyTheresa

Melyssa Pinto demuestra con este look que las prendas premium también tienen cabida en contextos informales. Su elección para un plan tan cotidiano como ir a la peluquería refleja una tendencia cada vez más presente: la de incorporar piezas de lujo en estilismos relajados, difuminando las barreras entre lo casual y lo sofisticado.

El color blanco, además, refuerza esa sensación de frescura y minimalismo que domina la estética del conjunto. Es un tono atemporal que combina con todo y que, en este caso, actúa como lienzo perfecto para construir un look limpio y pulido sin esfuerzo.

En definitiva, el top de Prada que luce Melyssa Pinto se posiciona como una de esas prendas capaces de transformar cualquier outfit. Una pieza que demuestra que el verdadero lujo reside en la calidad de los materiales, la precisión del diseño y la capacidad de adaptarse a cualquier momento del día, incluso a los más sencillos.