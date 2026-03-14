Así es el bolso de casi 3.000 euros con el que Georgina Rodríguez vuelve a marcar tendencia

Georgina Rodríguez (32 años) vuelve a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes en el universo de la moda.

La empresaria e influencer ha apostado en uno de sus últimos estilismos por un sofisticado bolso de Valentino, una pieza que refleja a la perfección el ADN de lujo, elegancia y carácter de la icónica casa italiana.

Se trata del bolso Panthea Medium, disponible en MyTheresa por 2.950 euros, un accesorio que destaca por su diseño refinado y sus detalles cuidadosamente trabajados.

Georgina con un bolso de Valentino. Instagram

La pieza está elaborada en Italia en piel acolchada negra, un acabado que aporta textura, profundidad y una estética atemporal que nunca pasa de moda.

Este tipo de diseño acolchado es uno de los recursos más utilizados por las grandes casas de lujo para añadir volumen y sofisticación a los accesorios, creando un efecto visual elegante y reconocible al instante.

En el caso de Valentino, este acabado se combina con elementos metálicos que elevan aún más el carácter de la pieza.

Uno de los rasgos más distintivos del bolso es su icónico VLogo en la parte delantera, uno de los símbolos más reconocibles de la Maison.

Este detalle, realizado en metal dorado, aporta un toque de brillo y glamour que convierte al bolso en el protagonista absoluto de cualquier estilismo.

A ello se suma la correa extraíble con tachuelas, un elemento que añade un aire contemporáneo y ligeramente rockero al diseño, equilibrando la elegancia clásica con un punto moderno.

Además de su estética, el bolso Panthea Medium destaca por su versatilidad. Gracias a su correa desmontable, puede llevarse de distintas formas: al hombro, cruzado o incluso en la mano, adaptándose así a diferentes momentos del día y a distintos estilos.

Bolso acolchado Panthea Medium de piel. Valentino

Esta funcionalidad lo convierte en un accesorio ideal tanto para looks de día como para estilismos más sofisticados de noche.

Georgina Rodríguez ha demostrado en numerosas ocasiones su debilidad por los accesorios de lujo, especialmente por bolsos que se convierten en piezas clave de sus looks.

Su elección de este modelo de Valentino refuerza su imagen como referente de estilo internacional, capaz de combinar prendas y complementos de alta gama con naturalidad y elegancia.

En definitiva, el bolso Panthea Medium de Valentino que luce Georgina Rodríguez es mucho más que un accesorio: es una declaración de estilo, un reflejo de la artesanía italiana y un ejemplo de cómo los complementos pueden elevar un look de forma inmediata.

Con su diseño sofisticado y su identidad reconocible, esta pieza se consolida como uno de los bolsos más deseados para quienes buscan elegancia con personalidad.