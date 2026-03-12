El 'total look' de Sophie and Lucie que debes tener el radar si estás embarazada: confirmado por Isabelle Junot

Isabelle Junot (34 años) ha dado una nueva lección de estilo que bien sirve de inspiración para las mujeres embarazadas. La socialité supo adaptar un total look a su figura premamá, alzándose como una de las mejores vestidas de la inauguración del nuevo local de Íñigo Onieva (36), Vega Memembers Club, situado en la calle Lagasca del madrileño barrio de Salamanca.

Sin renunciar a la elegancia, la noche del pasado 6 de marzo, la marquesa de Cubas se decantó por un outfit cómodo de Sophie and Lucie, firma que se ha convertido en un must entre las invitadas de nuestro país.

La 'prima' de Tamara Falcó (44) apostó por un dos piezas formado por una túnica asimétrica y un pantalón acampanado en color azul marino.

"Luciendo el conjunto azul marino más cómodo", aseguró la mujer de Álvaro Falcó en una publicación de Instagram donde ha compartido todos los detalles de su estilismo.

La prenda superior es la túnica 'Cosima', de patrón asimétrico y manga francesa. Su silueta fluida evita marcar el abdomen de forma rígida, pero no esconde la figura premamá.

Cabe puntualizar que la moda actual no busca disimular el embarazo, sino integrarlo en la estética del conjunto. Esta prenda lo consigue porque cae con naturalidad sobre la barriga y acompaña el movimiento del cuerpo. Está disponible desde la talla 34 hasta la 42 y tiene un precio de 170 euros.

Respecto al pantalón, se trata del modelo 'Setenta', silueta acampada, que recuerda al espíritu setentero del que toma su nombre.

Álvaro Falcó e Isabelle Junot en la inauguración del club de Íñigo Onieva. Gtres

Su cintura elástica resulta clave para el confort que se busca durante los meses de embarazo, pero también contribuye al equilibrio del look.

Frente al volumen suave de la túnica, la línea del pantalón alarga la figura y estiliza la pierna. Está disponible en la página web de la marca desde la talla 34 hasta la 42 por un precio de 130 euros.

De elegir llevar el outfit como total look, como ha hecho Isabelle Junot, el total a pagar es de 300 euros.

Otro de los aciertos del estilismo es el color. El azul marino sigue siendo uno de los tonos más elegantes del armario femenino y funciona como alternativa al negro.

Isabelle Junot completó su outfit con llamativos pendientes plateados, de Paulet; un bolso tipo clutch en azul marino y con gemas de colores, de Roger Vivier, y plataformas negras.