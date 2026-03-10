Victoria Colección cumple diez años y lo celebra con una cápsula especial junto a Victoria Federica

Victoria Colección celebra su décimo aniversario con una colaboración muy especial junto a Victoria Federica de Marichalar y Borbón (25 años). La firma, creada por Vicky Martín Berrocal (52), lanza una cápsula exclusiva de cinco vestidos seleccionados personalmente por la nieta de Juan Carlos I (88), dentro de su colección Primavera-Verano 2026 (SS26).

Estas cinco piezas, definidas por la feminidad, la elegancia y el sello Made in Spain, reflejan la esencia que ha acompañado a la firma durante sus diez años de trayectoria.

La colaboración nace de una conexión natural entre Vicky Martín Berrocal y Victoria Federica, basada en la admiración mutua y en valores compartidos como la familia, la tradición y el orgullo por el diseño español.

Uno de los diseños más espectaculares de la colección.

"Victoria Colección cumple diez años y no se me ocurre mejor manera de celebrarlo que junto a Victoria", afirma Vicky Martín Berrocal. "Siempre he admirado su personalidad, su naturalidad y su forma de entender la moda. Cuando supimos que uno de los primeros vestidos que eligió para un evento importante fue de nuestra firma, sin que nosotros lo supiéramos, entendimos que había algo muy bonito que nos unía", añadió la diseñadora.

Antes incluso de la colaboración, Victoria Federica ya había mostrado su afinidad con la marca. En su primera aparición pública en un photocall, eligió por iniciativa propia un vestido rojo de Victoria Colección, sin que el equipo de la firma lo supiera. Ese gesto espontáneo marcó el inicio de una relación que, con el tiempo, ha dado lugar a esta cápsula especial.

"Los favoritos de Victoria Federica x Victoria Colección" une dos visiones de la moda: la de Vicky Martín Berrocal, que ha consolidado su firma como referente del diseño femenino español, y la de Victoria Federica, símbolo de una nueva generación que valora la autenticidad y la elegancia contemporánea.

Diseño Almach de la nueva colección.

La cápsula está compuesta por cinco diseños que reflejan la estética personal de Victoria Federica y la esencia más pura de la firma:

1. Almach, un mono largo de crepé con escote bardot cruzado y pantalón de pierna ancha que combina estructura y fluidez.

2. Alcor, vestido largo en punto de seda, con escote asimétrico y drapeado que estiliza la figura con sofisticación.

3. Lesath, vestido largo de tirantes con cuerpo corsetero en crepé y falda plisada de georgette, disponible también en marrón.

4. Mirach, palabra de honor en tafetán y georgette, con cuerpo drapeado a mano y falda evasé que potencia la feminidad y el movimiento.

5. Un quinto diseño inédito, que sintetiza el espíritu de esta colaboración intergeneracional.

Diseño Lesath.

Con esta cápsula, Victoria Colección rinde homenaje a una década de trabajo dedicada a realzar la esencia de la mujer española desde la elegancia y la confianza, y celebra el poder de las historias que surgen de forma natural y terminan convirtiéndose en proyectos únicos.