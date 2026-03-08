María Pombo tiene la chaqueta 'bomber' que elevará cualquier 'look': es de Gabby & Addy y cuesta 90 euros

La chaqueta bomber que luce María Pombo (31 años) en su último post tiene todos los ingredientes para convertirse en la prenda de la temporada: está en tendencia, es elegante y tiene un precio sensato de 90 euros.

Firmada por Gabby & Addy, el modelo por el que se inclina la influencer es Le Pliage Martha.

La propia firma define la prenda como una reinterpretación muy personal del icono bomber: "Le Pliage reinterpreta el clásico bomber desde la esencia de Gabby & Addy: transformar blazers masculinas vintage en piezas femeninas con carácter, propósito y elegancia".

"Su construcción proviene de una blazer cuidadosamente seleccionada y remodelada en talleres locales, conservando la estructura original del sastre mientras adopta el volumen y la actitud propias de una bomber", se sigue explicando en la web.

Dos imágenes de Pombo con su chaqueta bomber.

Y se remacha: "El resultado es una prenda ligera, versátil y con un fit favorecedor que eleva cualquier look sin esfuerzo".

La bomber funciona especialmente bien sobre básicos –un vaquero, una camiseta, unas deportivas– porque introduce, de golpe, varios registros a la vez: el guiño masculino de la sastrería, el aire desenfadado del universo bomber y el punto sofisticado que aporta el trabajo de patronaje.

Gabby & Addy nace con una premisa clara: rescatar blazers masculinas vintage y darles una segunda vida convertidas en piezas femeninas con carácter.

El proceso creativo de la firma se apoya en tres pilares. Primero, la selección de las blazers originales, escogidas una a una, buscando tejidos, estructuras y acabados que merezca la pena preservar.

La chaqueta de María.

Segundo, el trabajo en talleres locales, donde esas piezas se desmontan y se rehacen, adaptando volúmenes, largos y proporciones al cuerpo y al lenguaje actuales.

Y tercero, la vocación de que cada prenda tenga propósito: no se trata solo de reutilizar, sino de elevar, de transformar algo existente en una pieza nueva con sentido propio. Esa filosofía hace que cada modelo tenga un punto de unicidad, una personalidad que va más allá de la etiqueta.

La particularidad de Gabby & Addy está en la metodología: en lugar de producir desde cero, parten de prendas ya existentes, lo que introduce un componente de memoria y de duración en el tiempo que encaja con la idea de “moda lenta” que tantas consumidoras buscan hoy.

Que una prescriptora como María Pombo apueste por Le Pliage Martha no es casual. Su elección coloca a Gabby & Addy en el radar de una generación que quiere piezas especiales, pero no inaccesibles.