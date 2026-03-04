¿Tienes un evento de noche y no sabes qué ponerte? Este vestido de licra de Dulceida es ideal y te salvará de cualquier apuro

Dulceida, en el 'photocall' de la gala de los Premios Goya 2026. Gtres

"No tengo nada que ponerme". Esta es probablemente una de las afirmaciones más repetidas cada vez que tenemos que hacer frente a un compromiso. Más aún si el evento es la fiesta posterior a los Premios Goya 2026.

Entre las invitadas a la velada se encontró Dulceida (36 años), aunque la influencer no había compartido los detalles de su look para tal ocasión. Hasta ahora.

En la mañana de este martes, 3 de marzo, la catalana ha publicado un post en su perfil de Instagram en el que ha incluido varias instantáneas. Eso sí, ha sido su estilismo lo que más ha captado el foco.

Aída se ha decantado por un vestido de la diseñadora venezolana Daniela Linares. En concreto, ha optado por una pieza que combina a la perfección comodidad y elegancia, dos características fundamentales para Dulceida.

Se trata del modelo Virginia. Un vestido mini de licra que no tiene mangas. Presenta cuello alto con drapeado en la parte superior frontal y falda mini drapeada.

Toda aquella que haya caído rendida ante el vestido que ha lucido la influencer catalana puede hacerse con él a través de la página web oficial de Daniela Linares.

El modelo se encuentra disponible entre las tallas XS y XL. ¿Su precio? Está situado en 300 euros. Además, hay otras opciones similares en la firma, en función de las preferencias de cada persona.

Consciente de que el protagonista indiscutible de su estilismo ha sido el vestido, la empresaria ha sido de lo más cautelosa con sus complementos.

Así, Dulceida ha añadido a su outfit un bolso negro con correa plateada, siguiendo la misma línea de los anillos y resto de complementos.

En cuanto al calzado, ha optado por unos stiletto en color negro. Y es que no es asunto baladí mencionar que el dress code de la fiesta era acudir con atuendos sobrios y elegantes.

Sobre la firma

La firma de ropa de Daniela Linares es una marca de moda homónima creada por la diseñadora venezolana del mismo nombre, especializada en prendas de lujo con un enfoque muy cuidado en el diseño y los materiales.

Sus colecciones se caracterizan por ser piezas atemporales, pensadas para durar más allá de las tendencias de temporada y para pasar de generación en generación, lo que sitúa la marca en el segmento de lujo dentro de la moda femenina.