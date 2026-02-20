Nuria Roca apoya la moda española y luce esta falda 'midi' ideal para combinar con un básico de tu armario

Una falda es un fondo de armario que nunca falla. Se trata de una pieza que puede utilizarse tanto para una ocasión especial como para el día a día.

Nuria Roca (53 años) ha dado un ejemplo de esta última opción y ha compartido en su perfil de Instagram un look con una falda de nueva temporada.

La prenda la firma Strena y se encuentra disponible en su página web entre las tallas S y XL. ¿Su precio? El modelo Luna está situado en 129,99 euros.

Se trata de una falda midi combinada en cuatro colores confeccionada en punto fluido que ofrece caída y comodidad.

Su diseño cuatricolor aporta dinamismo y versatilidad. Además, cuenta con cinturilla definida para marcar la silueta y una cremallera trasera para un ajuste perfecto.

La falda es ideal para crear outfits más atrevidos o sofisticados, según los complementos que se escojan en función del estilo de cada una.

Desde Strena recomiendan combinar la falda Luna con tops lisos o blusas estructuradas para un resultado moderno y femenino. Nuria, sin embargo, ha conjuntado la falda con un jersey de cuello alto negro.

La prenda de punto de la comunicadora es de Mango. No obstante, se trata de una pieza que puede encontrarse en todo tipo de firmas y que se consolida temporada tras temporada como un básico de armario.

La esposa de Juan del Val (55) ha completado el look con un cinturón en color burdeos y unos botines negros. El accesorio, según ella misma ha revelado, tiene varios años y ya no se encuentra disponible, aunque hay opciones muy similares.

En cuanto al calzado, se trata de un modelo de la firma Wonders que actualmente está rebajado. Antes tenía un precio de 129 euros, mientras que ahora está situado en poco más de 77.

En la página web de la firma se asevera que es un modelo sofisticado y elegante, con escote de corte en V. También cuentan con detalle de puntera redonda, tacón cuadrado y cierre en cremallera lateral.

Sobre Strena

La falda midi multicolor de Nuria Roca la firma Strena. Se trata de una marca española, fundada por las hermanas Sandra y Araceli Ramos.

Está especializada en el diseño y confección de ropa y accesorios para mujer y se caracteriza por ofrecer prendas versátiles, con un estilo funcional y elegante que incluye toques bohemios.