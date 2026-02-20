Confirmado por la 'influencer' María García de Jaime: el 'animal print' no pasa de moda

María García de Jaime en una imagen de redes sociales. Instagram

María García de Jaime está a punto de cumplir 30 años. Una marcada efemérides sobre la que se ha sincerado en su perfil de Instagram este pasado miércoles, 18 de febrero.

"Mi última semana antes de entrar a los 30 y todavía no sé cuándo los he cumplido y unas fotos de ayer en un evento especial", ha escrito la influencer en su red social.

La esposa de Tomás Páramo (30), en la misma línea, también ha revelado un detalle curioso de su familia: "En dos días empezamos con el dominó de cumples de la casa, cumplimos los 5 en menos de dos meses".

La reflexión de García de Jaime ha venido acompañada de un variado carrusel de fotografías con el que ha desvelado los detalles del estilismo que ha lucido en uno de sus últimos eventos en Madrid.

María ha optado por un conjunto de piel en blanco roto. Se trata de un dos piezas compuesto por una camisa de manga corta y una falda de tiro alto que firma Citizens of Humanity.

La falda maxi Vita es una prenda atemporal y llamativa, confeccionada en suave cuero reciclado con un toque de elasticidad que aporta ligereza y movimiento.

Diseñada con cintura alta y corte fluido en A, se pliega con gracia hasta alcanzar un largo midi, combinando estructura y suavidad.

Tiene un precio de 569 euros en la página web de Citizens of Humanity y también está disponible en color marrón.

La camisa, cabe matizar, no se encuentra actualmente en la firma.

María García de Jaime ha querido ir un paso más allá con este estilismo y ha añadido al conjunto de piel un abrigo de leopardo.

Forma parte de la colección actual de Mango y se encuentra disponible entre las tallas XS y XL.

Así, la influencer confirma que el animal print ha vuelto pisando fuerte y se posiciona temporada tras temporada como un auténtico básico en el armario de todas.

De hecho, hace escasas semanas, María Pombo (31) compartió una serie de imágenes en su perfil de Instagram en la que aparecía ataviada con el mismo abrigo de leopardo que ha lucido ahora García de Jaime.

Las reacciones al look de María no se han hecho de rogar y rápidamente le han pedido a la influencer los detalles de su estilismo.