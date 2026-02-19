La camiseta de rayas más bonita y cómoda se vende en No Ni Ná, palabra de Anna Padilla

La última camiseta de rayas que Anna Padilla (28 años) ha subido a Instagram y vuelve a dejar claro su excelente gusto a la hora de vestir y, sobre todo, por seguir las tendencias.

La hija de Paz Padilla (56) luce el modelo Risca Chocolate de No Ni Ná, la firma que comparte con su madre. El complemento cuesta 39,90 euros.

Se trata de una camiseta de manga larga con rayas en tono chocolate y un cuello en azul bebé que rompe el esquema clásico marino, con el logo bordado como único gesto de branding visible.

La descripción oficial no es casual: "uno de nuestros clásicos", un básico "que no te vas a quitar", pensado para funcionar como camiseta o como sudadera ligera sobre vestidos y tops cortos.

La clase de versatilidad que Padilla hija explota en su feed con mezclas de vaquero amplio, falda midi o pantalón fluido.

"Este patrón es uno de nuestros clásicos. Camiseta de manga larga con rayas y logo bordado. Puedes usarla de sudadera encima de tus prendas cortas o directamente como camiseta. En rayas de color chocolate y cuello en azul bebé", reza la web de la firma.

No Ni Ná nació como proyecto compartido entre Paz Padilla y su hija: una marca levantada desde Zahara de los Atunes, con alma gaditana, que arrancó en formato online y terminó reclamando tienda física ante la demanda.

La producción en talleres de Ubrique, especialmente en bolsos y complementos, ha sido uno de los argumentos de marca desde el inicio: hecho en España, con una narrativa de calidad y artesanía que protege de la etiqueta de simple merchandising televisivo.

La camiseta que luce Anna Padilla.

El logo de la raspa, diseñado por el ilustrador Xoan Viqueira, se ha convertido en seña de identidad y también en protagonista de polémicas por su parecido con símbolos usados en otros comercios de Zahara.

No Ni Ná ha conquistado armarios ajenos al entorno de Paz Padilla, con nombres como Dulceida (36) luciendo sus camisetas de rayas y amplificando el alcance de la marca más allá del círculo gaditano o de los seguidores del programa donde se dio a conocer Paz.

Noniná es uno de los pilares de su faceta empresarial, que se suma a su actividad como creadora de contenido y a proyectos puntuales con marcas externas.

Cada post con prendas de No Ni Ná es, en realidad, un editorial low cost: luz más o menos natural, localizaciones reconocibles (la casa, la playa, la ciudad) y looks construidos a partir de una pieza protagonista de la marca.

En paralelo a la moda, Anna vive uno de sus momentos más luminosos en la vertiente personal. La joven anunció en otoño de 2025 su compromiso con Mario Cristóbal, su pareja desde 2022, y confirmó que la boda se celebrará en 2026 en Cádiz.

La pedida, que mantuvieron en secreto durante un mes, se hizo pública con una imagen de ambos abrazados, ella enseñando el anillo y una declaración de amor que se viralizó entre sus seguidores: "Mil veces sí".

En sus entrevistas y publicaciones recientes, Anna ha hablado de estabilidad, de planes de futuro y de su deseo de formar una familia.