Bea Gimeno se adelanta al verano durante su viaje a Florida con un top de rayas ideal

El último look de Bea Gimeno (29 años) en Instagram confirma algo que sus seguidoras saben desde hace tiempo: domina como pocas la fórmula que combina la sencillez con la elegancia.

En el post, la influencer, que ha viajado hasta Florida, luce el Vela Top a rayas de la firma Cielle, un diseño off the shoulder de 90,95 euros que convierte un jean o un pantalón blanco en un conjunto de experta en estilo.

El modelo que ha elegido Bea es una versión en clave navy suave que mezcla rayas grises y blancas con un escote protagonista.

"El top Vela se presenta ahora en rayas grises y blancas, con el icónico escote bardot -hombros al descubierto- y el acabado sin rematar en el cuello y las mangas", reza la web.

Y añade: "Mangas de longitud media que caen hasta una favorecedora cintura fruncida. Escote hombros al descubierto. Bajo sin rematar. Cintura fruncida. Fabricado de forma sostenible en Bali".

El escote bardot amplía visualmente los hombros y deja a la vista clavículas y parte del pecho, la zona favorita de muchas insiders para equilibrar silueta cuando el pantalón es más ancho o el bajo es largo.

Cómo lo lleva Bea Gimeno

Si algo caracteriza a Bea Gimeno es su capacidad para llevar prendas cómodas y prácticas, que rezumen un aire cotidiano.

En campañas, bodas y looks de invitada, Gimeno ha demostrado que sabe moverse entre el boho romántico y un minimalismo muy femenino; con el Vela Top hace lo mismo, pero en versión diario elevado.

El top de Bea Gimeno.

En su último post, el top se acompaña de piezas discretas que dejan todo el protagonismo a las rayas y al escote: un pantalón de corte limpio y accesorios mínimos, en la línea de cómo suele construir sus estilismos virales.

Cielle es una firma joven que ha construido su identidad en torno a tres ideas: siluetas fáciles, detalles pensados para destacar en foto y producción responsable en pequeños talleres.

"Fundada por las hermanas gemelas Nicola y Stephanie a comienzos de 2023, a partir de su amor por romantizar la vida cotidiana. Cielle nace de las mañanas pausadas, las noches cálidas y de saber ver el amor en tu yo más auténtico", se lee en el apartado Sobre nosotros.

"Su objetivo es combinar prendas duraderas, que vayan más allá de las tendencias, y te permitan sentirte parte de algo mucho más grande. Cada pieza se diseña en Barcelona, España, y se confecciona de forma ética en una pequeña fábrica familiar en la isla de Bali", remacha.