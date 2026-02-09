Ya es oficial: el 'look' de Laura Madrueño que será tendencia durante el próximo verano

Laura Madrueño (39 años) se encuentra de plena actualidad tras anunciar Mediaset su baja de Supervivientes después de tres años conduciendo el programa en Honduras.

Eso sí, su marcha del reality no supone una desvinculación completa de la productora. De hecho, Madrueño se encuentra en Maldivas grabando la nueva temporada de Universo Calleja, el programa de Jesús Calleja (60).

Desde una isla local, tal y como ella misma ha asegurado en su perfil de Instagram, ha compartido una fotografía con uno de los looks que podrá verse en el formato de Telecinco.

Laura ha sacado a la luz una instantánea ataviada con un conjunto blanco estilo ibicenco con bordado. Un dos piezas formado por una camisa y una falda al que Madrueño ha aportado su toque personal.

La presentadora ha optado por hacer un nudo en el centro de la blusa. Además, ha doblado las mangas, reforzando la estética oversize, que nunca pasa de moda. En cuanto a la falda, destaca fuertemente por su tiro alto.

Ambas piezas forman parte de la colección de verano de Mc2 Saint Barth. La misma firma en la que ha confiado la comunicadora para lucir su bolso a juego.

Laura Madrueño, en concreto, se ha decantado por el bolso Colette, un modelo diseñado como un accesorio veraniego ideal para playa o salidas casuales. Fabricado en rafia 100% trenzada, presenta un vibrante estampado de rayas horizontales en tonos rosa fucsia y beige, con el logo Sun Bath bordado en la parte frontal de forma elegante y legible.

Su estructura abierta en la parte superior facilita el acceso rápido, mientras que las dos asas robustas de mano permiten un porte cómodo y práctico.

El accesorio destaca por detalles como borlas o flecos en los extremos de las asas, que le otorgan un toque bohemio y femenino, complementado por un bolsillo interior para teléfono y un compartimento amplio para otros esenciales.

Mide aproximadamente en formato shopper espacioso pero ligero, perfecto para combinar con looks informales como shorts blancos, tal como se aprecia en la imagen.

Su precio es de 198 euros, ofreciendo una opción asequible y trendy para el verano.

Como toque final, ha escogido unas alpargatas en color verde claro.

Sobre la firma

Inspirada en el vibrante estilo de vida de la isla caribeña de Saint Barthélemy, MC2 Saint Barth es una marca que encarna la esencia del verano, la sofisticación relajada y el espíritu vacacional.

Fundada en los años 90 por dos empresarios italianos apasionados por el diseño y el mar, la marca combina la tradición de la moda italiana con un estilo desenfadado y lleno de color, ideal para disfrutar de los días más soleados con elegancia y comodidad.