Violeta Mangriñán pisa la nieve con estilo: los mules de Prada que combinan lujo y confort

Violeta Mangriñán (31 años) ha encontrado la manera perfecta de unir comodidad y lujo incluso en los días más fríos. Después de la nevada que ha caído en Madrid este miércoles, 28 de enero, la influencer ha salido al jardín de su casa para disfrutar de la estampa.

Lo ha hecho con unos mules de andar por casa de la firma Prada, un calzado de alta gama que combina estilo, confort y diseño exclusivo, disponible en MyTheresa por 1.100 euros.

Violeta los ha lucido mientras disfrutaba del jardín de su casa cubierto de nieve, mostrando cómo se puede pisar con elegancia incluso sobre el paisaje más invernal.

Estos mules de Prada están confeccionados en suave ante de piel de becerro, con ribetes de borrego que aportan calidez y suavidad en el contacto con la piel. Su forro interior de borrego garantiza confort durante todo el día, mientras que la plantilla también de borrego junto con la suela de goma asegura estabilidad y comodidad incluso al caminar sobre superficies resbaladizas.

Su puntera redonda y el color beige neutral aportan un aire discreto y sofisticado, convirtiendo estas zapatillas en un básico de lujo versátil y elegante.

El diseño no se queda solo en la comodidad: la parte superior incorpora placas con el logo de Prada en las correas, un detalle metálico dorado que añade distinción y marca de identidad a la pieza.

Fabricadas en Italia, estas zapatillas se presentan con una bolsa protectora y caja de zapatos, asegurando que la experiencia de compra y cuidado del producto esté a la altura del lujo que representan.

Violeta Mangriñán con zapatillas de casa de Prada. Instagram

La elección de Violeta Mangriñán demuestra que incluso en entornos domésticos, el estilo puede ser una prioridad. Los mules se convierten en un accesorio que eleva cualquier outfit invernal, desde un conjunto relajado de punto hasta estilismos más cuidados, todo mientras se disfruta de la nieve y del confort del hogar.

En su fotografía, Violeta pisa con seguridad y estilo sobre el manto blanco de su jardín, un guiño a cómo el lujo y la funcionalidad pueden coexistir sin esfuerzo.

En definitiva, estas zapatillas de casa de Prada combinan lujo, confort y diseño icónico, convirtiéndose en una pieza codiciada para quienes buscan elevar incluso los looks más relajados.

Con ellas, Violeta Mangriñán demuestra que el estilo no se detiene ni en el salón de casa ni ante un paisaje nevado, y que los accesorios de alta gama también pueden ser parte del día a día más acogedor.