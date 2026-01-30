Nuria Roca confirma que el estilo 'oversize' nunca pasa de moda con esta camisa de nueva temporada de Lola Casademunt

Nuria Roca (53 años) ha encontrado sus nuevos pantalones favoritos en Mango, tal y como ella misma ha confesado recientemente en una publicación de su perfil de Instagram.

Lo ha hecho a través de @lostaconesdeolivia, la cuenta social en la que comparte los detalles de sus estilismos preferidos, pues se ha consolidado como un auténtico icono de moda en los últimos tiempos.

La comunicadora se ha decantado por unos clásicos pantalones de traje en color negro. Destacan por su cintura alta y su corte recto.

Según Nuria ha relatado, forman parte de la nueva colección de Mango y se encuentran disponible entre las tallas 32 y 42 por un precio de 59,99 euros. Eso sí, únicamente es posible hacerse con ellos de forma online.

El resto del look sobresale gracias a la combinación de prendas y accesorios en burdeos, uno de los colores estrella del invierno.

La mujer de Juan del Val (55), así, ha añadido al pantalón un cinturón de piel de serpiente con una gran y plateada hebilla. El modelo, sin embargo, no es de la temporada actual. Aunque hay varias opciones similares en tiendas habituales como Zara o incluso Mango.

Al igual que el complemento, la camisa que ha escogido Nuria tiene un color burdeos. En esta línea, se trata de una prenda de la nueva colección de Lola Casademunt.

La pieza destaca por su corte oversize y el efecto encerado que presenta. Una vez más, se confirma que este tipo de estilos es ideal y acertado.

Si bien es de nueva colección la camisa, lo cierto es que actualmente solo se encuentra disponible el modelo en color crudo. No hay rastro del tono burdeos en la página web de la prestigiosa firma de ropa.

Ideal para un look moderno y sofisticado, destaca por su tejido suave y fluido. Completa con botones dorados en los puños.

El calzado ha dado el toque final al estilismo de la colaboradora de televisión. Y es que ha completado su outfit con uno botines de tacón en color burdeos de la firma Pons Quintana.

El modelo se encuentra disponible entre las tallas 36 y 41 por un precio de 165 euros. Antes, cabe mencionar, estaba situado cerca de los 300 euros, por lo que ha sufrido una gran rebaja.