Las gafas de sol de Marta Pombo son compatibles con lentes graduadas: firmadas por Miu Miu y valoradas en 515 euros

Las gafas de sol Miu Regard, de la firma italiana Miu Miu, se han convertido en el nuevo complemento infalible de Marta Pombo (34 años). Un accesorio que sigue las tendencias del momento y que para la influencer ya son un must en sus looks de ciudad o en sus estilismo de nieve.

El modelo es una reinterpretación sofisticada y clásica de las gafas estrechas que arrasaron a finales de la década de los 90 y que vuelven a pisar con fuerza en la industria del fashion.

Su silueta se construye a partir de lentes muy estrechas y rectangulares, perfiladas por aros finísimos que aportan una ligereza casi imperceptible al llevarlas.

Marta Pombo con las Miu Regard, de la firma italiana Miu Miu. Instagram

El resultado es favorecedor. Afina los rasgos y añade un toque rebelde -tan típico de los 90-, que encaja con sudaderas oversize, abrigos acolchados o sastrería de aire masculino.

La montura está hecha en acetato de color carey miel, uno de los tonos favoritos de la firma italiana por su capacidad para iluminar el rostro.

Este acabado suaviza la contundencia de la forma rectangular y facilita que las gafas se combinen con casi cualquier paleta cromática: desde negros intensos hasta beiges, verdes caqui o denim.

Marta Pombo, por ejemplo, las ha combinado con un estilismo deportivo en negro y verde para una actividad de trabajo en la ciudad. Además, fueron su principal opción en su reciente viaje a Baqueira. Allí las combinó con un mono pata de gallo en black and white, pero también con prendas de nieve con un punto de color.

Volviendo a las gafas de Miu Miu, el diseño está disponible en otros tonos, para quienes quieran ampliar colección. Sin embargo, el carey miel que ha conquistado a Marta Pombo es, hoy por hoy, el color más buscado por su versatilidad y su aire retro.

Según explica la firma en su página web, "para ayudar a reducir su impacto medioambiental, la montura está hecha con acetato reciclado procedente de recursos renovables y lentes de nylon creadas con recursos renovables".

De las gafas también cabe destacar que la montura es compatible con lentes graduadas, lo que las transforma en una inversión inteligente para quienes buscan un único modelo que funcione como gafa de sol o de vista según la ocasión.

Su precio es de 515 euros. Una cifra que las sitúa en la franja de lujo accesible.

Las gafas se venden con un packaging exclusivo: estuche y funda pensados también como objeto de deseo.