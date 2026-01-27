Rocío Osorno apuesta por una falda midi de Zara que ya es imprescindible esta temporada
La influencer ha elegido un diseño de la firma de Inditex que cualquier mujer desearía en su armario.
Rocío Osorno (38 años) vuelve a demostrar su buen ojo para las tendencias con una elección que combina sofisticación y comodidad sin complicaciones. La influencer ha vuelto de Japón y ha compartido con sus seguidores sus nuevas adquisiciones de Zara.
La influencer ha apostado por una falda midi de Zara, una prenda de tiro medio que se convierte en una pieza clave para cualquier armario de entretiempo.
Con un precio de 69,95 euros, esta falda se presenta como una opción perfecta para quienes buscan una prenda elegante y fácil de combinar, con un acabado cuidado y una silueta favorecedora.
Confeccionada en hilatura con mezcla de viscosa, la falda tiene una caída suave y un tacto agradable que aporta un aire refinado a cualquier conjunto. Este tipo de tejido es ideal para crear prendas fluidas que se adaptan al cuerpo sin marcar en exceso, logrando un equilibrio perfecto entre estructura y ligereza.
El forro interior a contraste añade un detalle de estilo que aporta profundidad visual y un acabado más sofisticado, un elemento que eleva la prenda y la diferencia de otras faldas midi más convencionales.
El diseño se completa con un bajo acabado en línea evasé, que aporta movimiento y feminidad al caminar. Este acabado no solo aporta dinamismo, sino que también favorece la silueta, creando una forma elegante que se adapta a diferentes estilos.
La falda se cierra con una cremallera oculta en costura, un detalle práctico que garantiza un ajuste limpio y un acabado impecable, manteniendo la estética minimalista y cuidada de la prenda.
Rocío Osorno demuestra con esta elección su capacidad para integrar piezas versátiles en su armario, apostando por prendas que funcionan tanto en looks de día como en propuestas más formales.
La falda midi de Zara es perfecta para combinar con blusas estructuradas, camisetas básicas o jerséis de punto, creando combinaciones que van desde lo más casual hasta lo más sofisticado. Su corte y acabado la convierten en una opción ideal para el trabajo, reuniones o planes más especiales.
En definitiva, esta falda midi de Zara es una apuesta segura para quienes buscan una prenda atemporal y con estilo. Con su mezcla de tejidos, forro a contraste y línea evasé, se presenta como un básico de lujo accesible que se adapta a múltiples ocasiones, consolidándose como un imprescindible en el armario de cualquier amante de la moda.