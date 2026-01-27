Alba Díaz retoma la rutina en Madrid tras unos días en el Caribe con este conjunto de la nueva temporada de Zara

Alba Díaz (26 años) ya ha regresado a Madrid. Tras unos días de vacaciones en el Caribe, la hija de Vicky Martín Berrocal (52) ha retomado su rutina en la capital española.

"Hoy os he grabado un día conmigo, desde por la mañana", ha escrito la influencer en un story de Instagram. En el get ready with me, tal y como ella misma ha compartido a través de su red social, aparece vestida con un conjunto de Zara.

El dos piezas está compuesto por un chaleco y un pantalón de rayas negras en color marrón disponibles en la nueva colección de la tienda de Inditex.

El top sin mangas destaca por su cuello solapa y la manga sisa que presenta. Además, cuenta con cierre frontal con cremallera de doble cursor.

Alba Díaz, en una imagen de sus redes sociales.

La prenda se encuentra disponible entre las tallas XS y 2XL por un precio de 25,95 euros. Aunque no está rebajada, lo cierto es que su precio es acorde tanto a su diseño como a su tejido.

La segunda parte que compone el conjunto de Alba es un pantalón. Al igual que el chaleco, tiene un color marrón con rayas negras. Una combinación estrella en esta nueva temporada.

En cuanto a su precio, está disponible por 29,95 euros también entre las tallas XS y 2XL. Destaca por su tiro bajo y la cintura con trabillas. Además, gracias a sus bolsillos laterales y falsos bolsillos de vivo en la espalda.

El bajo del pantalón, por otro lado, está acabado en línea evasé, una de las tendencias top de este invierno. Cuenta con cierre frontal de cremallera, botón interior y ganchos metálicos.

Ambas prendas se venden por separado y están arrasando en la página web de Zara. Así, pueden ser combinados con otras prendas del armario. Sin embargo, lo cierto es que los conjuntos se presentan como un must año tras año.

Alba Díaz se ha decantado por el modelo de color marrón con rayas negras. Eso sí, cabe mencionar que Zara ofrece el mismo dos piezas en un color negro que promete convertirse en un reclamo para todas sus seguidoras.