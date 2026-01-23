Alba Díaz apuesta por este vestido de croché y luce un bronceado digno de agosto durante sus días en el Caribe

Alba Díaz (26 años) ha conseguido despertar la envidia de todas sus seguidoras en redes sociales. La influencer ha hecho uso de su perfil de Instagram y ha abierto el álbum de sus vacaciones en el Caribe.

"Esto está siendo un sueño", ha escrito Alba junto a un carrusel de diversas fotografías que muestra los distintos planes de la joven al otro lado del charco.

Más de una decena de imágenes componen el álbum que ha abierto recientemente la hija de Vicky Martín Berrocal (52). Eso sí, ha sido la primera de las fotos la que ha conseguido llevarse todas las miradas.

Díaz se ha hecho con un vestido de croché de la firma Monday Swimwear. Se trata de un modelo en color dorado, aunque está disponible en diferentes tonos, entre los que destacan rojo, verde, blanco o rosa.

El vestido que ha lucido Alba en uno de sus últimos posts de Instagram es el modelo más vendido de la marca.

Está confeccionado en tela de encaje de croché con un escote pronunciado, detalle de anilla dorada y una silueta favorecedora que hace de la prenda de ropa una opción ideal durante los meses estivales.

Cierto es que ahora mismo son pocas las personas que tienen la oportunidad de lucir piezas tan veraniegas como la que ha vestido recientemente la joven creadora de contenido.

Vestido de Monday Swimwear.

Sin embargo, Alba Díaz no ha tenido reparo en lucir un bronceado digno de agosto durante los días que se han extendido sus vacaciones en el Caribe.

Disponible en la página web de Monday Swimwear entre las tallas XS y XL, el modelo tiene un precio de 190 euros. Eso sí, las prendas de la marca suelen verse rebajadas de forma frecuente.

La primogénita de Manuel Díaz 'El Cordobés' (57) ha dado todo el protagonismo de su estilismo al vestido, aunque no ha fallado a la hora de elegir los complementos.

Así, Alba ha sumado al modelo de Monday Swimwear el bolso Icarino de Saint Laurent. Se trata de un modelo en color marrón confeccionado en ante acolchado con una silueta redondeada que presenta el inconfundible emblema metálico Cassandre en la parte delantera.

El bolso se encuentra disponible en la página web de la firma de lujo por 2.550 euros. Un precio que se escapa del presupuesto de la mayor parte de las seguidoras de Alba Díaz.