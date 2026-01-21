Daphne Cañizares, la mujer de Dani Carvajal, se suma a la tendencia de los cuadros con un 'look' rebajado de Coosy

Daphne Cañizares (35 años) también se ha rendido a las tendencias de los cuadros. Un estampado que promete dominar los escaparates en los próximos meses.

La mujer de Dani Carvajal (34) ha apostado por un total look de Coosy, firma que se ha convertido en referente entre las invitadas.

Un total de tres prendas, de estampado idéntico, en el que predomina el color beige. Sobre ella, una serie de líneas en tonos marrones y azules que forman los cuadros.

El pantalón tiene un diseño de pierna ancha y talle alto, que estiliza la figura y aporta un aire sofisticado y atemporal. Es una prenda versátil que puede llevarse tanto en looks de oficina como en actos que requieren mayor glamour.

Además, forma parte de un traje coordinado con su chaqueta y chaleco a juego, para quienes buscan un conjunto completo, como ha hecho Daphne Cañizares.

La modelo ha completado el outfit con el chaleco del mismo print. Una prenda que reinterpreta un básico de sastrería con una silueta femenina y elegante. Su diseño entallado realza la figura. Cuenta con botonadura frontal forrada y escote en pico, lo que lo convierte en una prenda ideal para llevar solo o combinado con camisa o jersey fino.

La mujer de Dani Carvajal ha rematado el outfit con la chaqueta del conjunto. Una prenda de inspiración clásica que combina la fuerza de la sastrería tradicional con la elegancia contemporánea. Destaca por su corte estructurado y sus mangas con volumen, que aportan una silueta poderosa y sofisticada.

La modelo de Coosy con el 'total look' que ha conquistado a Daphne Cañizares. Coosy

Su diseño entallado realza la figura, mientras que los botones forrados y las solapas redondeadas añaden un toque refinado.

Cabe puntualizar que las tres prendas se venden por separado y bien pueden combinarse con otras prendas. No obstante, es un 10 llevarlo como total look. A día de hoy, todas ellas están rebajadas. El pantalón tiene un precio de 95 euros; el chaleco, un valor de 79 euros; y la chaqueta alcanza los 139 euros.

Respecto al look de Daphne Cañizares, lejos de saturar el conjunto con accesorios llamativos, ha apostado por una estrategia de menos es más: un maxi bolso de Adolfo Domínguez y unos botines marrones de Mustang.

Alineado con las tendencias

Analizado desde el prisma de las tendencias, el estilismo de Cañizares funciona como un manual de estilo actual. Por un lado, incorpora el auge de la pata de elefante, un corte que ha vuelto con fuerza y que se posiciona como alternativa al pantalón recto.

Por otro, reivindica el estampado de cuadros como uno de los grandes protagonistas del armario. Especialmente en trajes completos y blazer de inspiración masculina.

A todo ello se suma la tendencia del power dressing actualizado: hombros estructurados, cintura marcada y prendas coordinadas.