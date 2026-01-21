Anna Padilla luce el plumón más vendido y con el que no perderás el estilo: es ideal para ir a la nieve

En la última escapada a la nieve con amigas, Anna Padilla (28 años) ha terminado de consolidar un estilo propio que mezcla guiños dosmileros y un punto muy reconocible de piji-sporty madrileño.

En su última publicación de Instagram, la hija de Paz Padilla (56) posa rodeada de nieve con un plumífero de la firma de lujo de esquí Perfect Moment: el modelo Polar Flare, una chaqueta acolchada corta y de silueta acampanada.

El Polar Flare es la prenda protagonista del carrusel y también la clave para leer el armario invernal de Anna. Se trata de un diseño ligeramente cropped y muy estructurado en hombros y mangas.

La propia marca lo presenta así: "Nuestra chaqueta de esquí más vendida regresa para la temporada Otoño/Invierno 2025, rediseñada para un rendimiento aún mayor. La chaqueta es un icono de Perfect Moment. Confeccionada con tejido de alto rendimiento, es totalmente impermeable".

Desde la web se apostilla: "Está aislada con plumón de 700 fill-power para una calidez excepcional".

Cuesta 825 euros. La elección de una pieza de este rango de precio sitúa a Anna en la liga de las creadoras de contenido que, cuando se van a la nieve, apuestan por marcas de esquí premium tan fotogénicas como técnicas.

El diseño a todo color, con efecto degradado y vocación de icono, encaja con su manera de entender las redes: looks muy pensados, pero con una narrativa de cercanía, amigas, risas y viajes que rebaja la sensación de lujo inalcanzable.

El plumón de nieve que ha lucido Anna Padilla.

El plumífero, además, funciona como contrapunto sofisticado a unas combinaciones muy de su generación: leggings o pantalones técnicos ajustados, gorros de punto, gafas de sol oversize y botas de après-ski con volumen.

La historia de Perfect Moment

Perfect Moment nació en 1984 en las montañas de Chamonix, en el corazón de los Alpes franceses, impulsada por el cineasta de deportes extremos y esquiador profesional Thierry Donard.

Su objetivo inicial era muy concreto: crear ropa técnica para su propio equipo de freeriders y surfistas que aguantara condiciones extremas y, al mismo tiempo, destacara visualmente en sus películas y vídeos.

Con esa mezcla de rendimiento y estética llamativa, la firma empezó a hacerse un nombre entre esquiadores que buscaban prendas de alto nivel técnico pero con un punto diferente frente a las grandes marcas clásicas del sector.

Con el paso de los años, Perfect Moment evolucionó desde ese nicho de ropa para deportistas extremos hacia un universo más amplio de moda de nieve.

La identidad de la marca se construyó sobre tres pilares: materiales técnicos de última generación, siluetas muy reconocibles de inspiración retro y una paleta de color potente, a menudo inspirada en fenómenos naturales como la aurora boreal o los atardeceres en la montaña.

El gran salto a la escena internacional llegó cuando el proyecto pasó a manos del matrimonio emprendedor Jane y Max Gottschalk, que reforzaron el enfoque de lujo y convirtieron Perfect Moment en una marca de esquí y lifestyle reconocida globalmente.