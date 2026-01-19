El 'look' de María Fernández-Rubíes para hacer frente a las bajas temperaturas durante sus vacaciones en Baqueira Beret

María Fernández-Rubíes (34 años) se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Baqueira Beret.

La influencer ha compartido en su perfil de Instagram un carrusel de imágenes desde la localidad francesa. Una serie de fotos en la que desvela los detalles de los looks por los que se ha decantado para esta última escapada.

El frío es el pan de cada día en Baqueira Beret y María ha demostrado tenerlo claro haciéndose con una chaqueta de borreguito en la que sus seguidoras han puesto el foco.

Fernández-Rubíes ha escogido una chaqueta de Oysho con estampado de montañas. Cuenta con tejido transpirable de alta resistencia, con interior polar.

María Fernández-Rubíes, en una imagen de sus redes sociales.

La prenda presenta cierre frontal mediante cremallera y detalle en ambos bolsillos laterales.

Según se hace saber desde la página web de la firma, la chaqueta de María ha sido certificada para resistir temperaturas de +10ºC (actividad baja) a -10ºC (actividad moderada), durante un test estandarizado con viento simulado de 0,4 M/S vistiendo una camiseta de manga larga y cuello alto, pantalones, ropa interior, calcetines, zapatos, guantes y un gorro de punto.

El modelo de Oysho se encuentra disponible tanto en la web como en tiendas físicas entre las tallas XS y XL por un precio de 45,99 euros. Una auténtica ganga, pues antes estaba situada cerca de los 100 euros.

Los tonos marrones han protagonizado el resto del look de Fernández-Rubíes. Así, ha optado por un jersey de punto con tejido suave Zara en un color claro.

Con el objetivo de hacer frente a las bajas temperaturas, ha añadido a su estilismo unos leggins térmicos en marrón chocolate y unas botas específicas para la nieve.

En cuanto a los accesorios, ha escogido una diadema y unas orejeras a juego. Además, un bolso blanco con lunares negros que ha dado el broche de oro al outfit de la creadora de contenido.

Oysho surgió en el año 2001 como parte de la estrategia de diversificación comercial de Inditex. Para el lanzamiento, el grupo textil gallego fichó al entonces director ejecutivo de Women'secret, Sergio Bucher.

Aunque el inicio abarcó más países de los inicialmente propuestos, pues se esperaba abrir tiendas únicamente en España y Portugal y para el final del primer año ya tenían presencia en siete países, Amancio Ortega decidió prescindir de Bucher y nombrar en su lugar a Carmen Sevillano, hasta entonces directora de la sección Intimo de Zara.