Así es el abrigo tecnológico de Mariló Montero con calefacción integrada que quieren todas las expertas para este invierno

Después de proclamarse ganadora de MasterChef Celebrity 10, Mariló Montero (60 años) ha continuado con su vida de una forma natural y alejada del foco constante. La presentadora sigue inmersa en su actividad profesional, aunque ahora lo hace desde una posición más discreta y personal.

Sin embargo, si hay algo que no pasa desapercibido es su manera de vestir. Sus estilismos llaman especialmente la atención de las mujeres que más saben de moda y superan los 50 años, que ya la consideran un auténtico referente.

Montero ha logrado consolidar una imagen elegante, actual y coherente, convirtiéndose en toda una experta en el arte de vestir con personalidad.

En esta ocasión, la periodista ha sorprendido en sus redes sociales con una prenda clave para el invierno. Un diseño que se ha robado todo el protagonismo de su último look: un abrigo verde de la firma Beston que ya se ha convertido en objeto de deseo.

Mariló Montero con un abrigo de Beston. Instagram

Se trata de una prenda exterior equipada con la avanzada tecnología Heat-In Technology 2.0, una propuesta que combina diseño, sostenibilidad e innovación en una sola pieza. Su precio, 217,90 euros, lo posiciona como una inversión inteligente para quienes buscan confort térmico sin renunciar al estilo.

Una de las características más destacadas del abrigo es su sistema de calefacción integrada, que ofrece nueve niveles de temperatura ajustables y cinco zonas de calor optimizadas. Esta funcionalidad permite adaptar la prenda a diferentes condiciones climáticas y necesidades personales, convirtiéndola en un aliado imprescindible durante los meses más fríos del año.

Además, cuenta con una autonomía de hasta seis horas y media gracias a una batería incluida en el envío, pensada para acompañar largas jornadas sin preocupaciones. A ello se suma la posibilidad de carga móvil, un detalle práctico que responde al estilo de vida actual y refuerza su carácter innovador.

Abrigo HEAT/10 | Taupe. Beston

El diseño incorpora también un QR personalizado integrado, una solución pionera que permite incluir información profesional, social o de emergencia, aportando un plus de seguridad y conectividad que lo diferencia de cualquier abrigo convencional.

Más allá de la tecnología, la prenda está confeccionada con materiales reciclados, reafirmando el compromiso de la firma con una moda responsable y consciente. Un equilibrio entre innovación y respeto por el medioambiente que encaja a la perfección con la filosofía de Mariló Montero, siempre vinculada a la sostenibilidad.

Con esta elección, la presentadora demuestra que la moda puede ir mucho más allá de la estética. Este abrigo con Heat-In Technology 2.0 de Beston no solo protege del frío, sino que ofrece una experiencia completa, convirtiéndose en la solución perfecta para afrontar los últimos meses del invierno con estilo y funcionalidad.