Marta Pombo se suma a la fiebre de las vacaciones en la nieve y luce un traje de esquí que cuesta más de 200 euros

En los últimos días, varias influencers se han dejado ver disfrutando de una escapada a la nieve. En concreto, Baqueira Beret se ha convertido en el destino de muchas creadoras de contenido recién comenzado el año.

María Fernández-Rubíes (34 años) compartía hace unas horas los detalles de su estilismo para hacer frente al frío de la localidad francesa.

Ahora, ha sido Marta Pombo (33) quien ha revelado el look por el que se ha decantado para su jornada en la nieve.

La mediana de las Pombo ha escogido un traje de esquí de lana merino, tejido jacquard y ribetes acanalados de Perfect Moment.

Marta Pombo, en un 'story' de Instagram.

El modelo cuenta con cierres a presión ocultos en la parte delantera, siendo esta una de las características más importantes para un día en la nieve.

El traje que ha lucido Marta lo firma Perfect Moment. Sin embargo, lo cierto es que la pieza forma parte de una colección anterior, pues no se encuentra en el catálogo actual de la marca.

Eso sí, todas aquellas personas que tengan pensado irse de escapada a la nieve podrán hacerse con el mono que ha escogido la hermana de María Pombo en diversas páginas web.

Según ha descubierto EL ESTILO de EL ESPAÑOL, la prenda está disponible en Editorialist, una empresa que recoge en su catálogo diversas prendas de lujo que ya no están en stock en su firma original.

El mono de Marta Pombo, así, se encuentra en la citada marca por un precio de 266 dólares -cerca de 230 euros-. Anteriormente, cabe mencionar, estaba situado por encima de los 500 euros, por lo que podría afirmarse con rotundidad que se trata de una auténtica ganga.

Además, es ideal para llevar de cualquier equipo de esquí y está disponible entre las tallas XS y XL.

La creadora de contenido en redes sociales ha lucido el mono a juego con un gorro, como ha mostrado en un segundo story de Instagram.

También así ha revelado el hotel en el que se está hospedando en Baqueira Beret junto a su marido. "Literal como niños pequeños o como en una luna de miel", ha escrito Marta Pombo, acompañando sus palabras de un enlace hacia el hotel Mim.

Perfect Moment fue fundada en el año 1984 en las montañas de Chamonix. Se define como una marca de ropa de lujo de esquí y estilo de vida de alto rendimiento y lujo.