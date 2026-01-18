Bea Archidona apuesta por un conjunto de traje de chaleco y pantalón: de Silbon y rebajado

"Ahora que llevamos días de lluvia, echo de menos el sol, lo extraordinario de salir y que esté el sol". Así titula Bea Archidona (42 años) una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Unas palabras que ha acompañado de un carrusel de diversas fotos, en el que ha desvelado los detalles del look por el que se ha decantado.

Aunque convertida en una de las presentadoras más codiciadas del momento en la pequeña pantalla, Archidona se ha consolidado como una gran prescriptora de moda.

En esta ocasión, el estilismo que ha escogido la compañera de Santi Acosta (60) en Telecinco forma parte de la nueva colección de Silbon. Se trata de un conjunto de chaleco y pantalón que no ha pasado desapercibido entre sus seguidoras.

El chaleco largo estampado con cuadros en tonos grises y burdeos. Presenta escote en forma cuadrada y un cierre de botones personalizados, pinzas de entalle y trincha trasera con pasante.

Tiene el bajo con forma de pico y el forro interior en color negro. Está disponible entre las tallas 34 y 42 por un valor de 71,90 euros. Su precio, eso sí, ha sufrido una leve rebaja, pues antes estaba situado cerca de los 90 euros.

Tal y como ha compartido la propia Bea, ha lucido el chaleco a conjunto con un pantalón. Eso sí, se venden por separado en la página web de Silbon.

El pantalón presenta, al igual que la prenda superior, un estampado de cuadros en tonos grises. Destaca, entre otros aspectos, por su corte recto y su cintura partida con prolonga y trabillas para cinturón.

El modelo está diseñado con broches invisibles y cremallera en centro delantero. Además, pliegue con fondo en el delantero y bolsillos laterales tipo chino.

Cierto es que también se encuentra rebajado el pantalón de Silbon de Bea Archidona. Eso sí, tiene un precio de 80,90 euros y, como sucede con el chaleco, está entre las tallas 34 y 44.

El conjunto que ha lucido la presentadora de ¡De Viernes!, así, tiene un coste total superior a los 150 euros, aunque cabe matizar que no es necesario adquirir ambas prendas a la vez.

Los tonos sobrios y oscuros han sido llevados por bandera en el estilismo de Archidona. Así, ha añadido al conjunto de traje unas gafas de sol y un bolso negro tipo clutch.

Silbon es una marca de moda española, nacida en Córdoba en 2009, especializada en ropa clásica y contemporánea. Ofrece un estilo clásico y cuidado, con buena calidad a precios competitivos.