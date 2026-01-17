Michelle Salas enamora con un jersey de 'cashmere' en su 'look' para ir a la nieve: es marrón y cuesta poco más de 100 euros

Michelle Salas (36 años), influencer e hija del cantante mexicano Luis Miguel (55), vuelve a marcar tendencia con una elección que confirma su afinidad por el lujo discreto y las prendas clásicas y atemporales.

En sus últimas publicaciones, la mexicana ha lucido un jersey de cashmere, una pieza que combina calidad, confort y elegancia. Con él ha demostrado que el estilo no tiene por qué estar reñido con el presupuesto.

Y es que la prenda que ha mostrado a través de Stories tiene un precio que supera por poco los 100 euros. Una cantidad más que razonable teniendo en cuenta el tejido: una fibra textil de lujo que se obtiene del pelo muy fino y suave de una cabra específica, la cabra de Cachemira, originaria de zonas frías y montañosas de Asia Central (como Mongolia, China o la región de Cachemira).

Michelle Salas, en una imagen de sus redes sociales. @michellesalasb

Una prenda suave y cálida

El cashmere se considera una de las fibras naturales más exclusivas porque es muy escasa. Además, es extremadamente suave y ligera. Dos características que no restan, en absoluto, su capacidad para proteger del frío: bastante más eficaz que la lana de oveja convencional.

El jersey que lleva Michelle Salas es de la firma estadounidense Quince y tiene un precio de 119 dólares, lo que equivale aproximadamente a 109 euros.

Se presenta como una opción accesible dentro del segmento del lujo contemporáneo. Se trata de un jersey de cuello vuelto tipo fisherman, confeccionado en cachemira de grado A procedente de Mongolia, una de las materias primas más valoradas en la industria textil por su suavidad, resistencia y capacidad térmica.

Según detalla la firma, el diseño se inspira en el "estilo costero", reinterpretado desde una perspectiva más acogedora y sofisticada. El tejido, más denso y consistente, forma parte de la cachemira Signature de Quince, pensada para ofrecer una gran calidez durante los meses más fríos.

Jersey 'Fisherman Turtleneck' realizado en lana de Cachemira, de Quince. Quince

Lujo silencioso... y accesible

El jersey destaca por su clásico punto de ochos tipo fisherman, un guiño a la tradición de la prenda marinera, y por su ajuste holgado, que aporta comodidad sin renunciar al estilo.

El cuello vuelto envuelve el cuerpo en una sensación de abrigo y confort, convirtiéndolo en una pieza ideal tanto para días fríos como para noches más relajadas.

La elección de Michelle Salas no es casual. La influencer ha construido una imagen basada en prendas bien confeccionadas, cortes limpios y una paleta de colores neutros que trascienden las modas pasajeras.

Este jersey encaja a la perfección con esa estética de lujo silencioso, donde la calidad de los materiales y el diseño hablan por sí mismos, sin necesidad de logotipos visibles.

Quince, por su parte, se ha posicionado como una marca que apuesta por ofrecer productos de alta calidad a precios ajustados, eliminando intermediarios y centrando su discurso en la transparencia y la durabilidad.

El jersey de cachemira que luce Salas es un ejemplo de esta filosofía: una prenda pensada para acompañar durante varias temporadas y elevar cualquier look de otoño a invierno.

Con esta aparición en redes, Michelle Salas demuestra que las prendas esenciales, sencillas y bien elegidas, pueden convertirse en un verdadero lujo.