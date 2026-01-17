Copia el mono de Nuria Roca y conviértete en la mejor vestida de los eventos de invierno

El perfil de Instagram de Nuria Roca (53 años) se ha convertido en un espacio de inspiración entre las más fashionistas. No solo porque la presentadora tiene un exquisito gusto para el buen vestir, sino también porque suele compartirlo todo, dejando cada detalle de sus looks. El último, un espectacular mono sastre de raya diplomática.

La prenda la firma Drew & Corch, que se ha posicionado como un referente entre las invitadas de bodas y eventos. El look de Nuria Roca, de hecho, es una apuesta perfecta para estas ocasiones.

La pieza en cuestión es un mono largo confeccionado en tejido de rayas -verticales en la parte frontal y diagonales en los costados-.

Respecto al diseño, destaca su cuello, con cierre con hebilla nacarada. Es de manga larga con hombrera y su parte inferior, estilo tailoring, es de talle alto y pata ancha con detalle de dos pliegues en delantero y bajo con vuelta. El mono, además, cuenta con lazada en la cintura.

El modelo ha sido confeccionado desde la talla XS hasta la XL y a día de hoy está rebajado en su página web, alcanzando un precio de 152 euros.

La modelo de Drew & Corch.

Es una apuesta que favorece y reúne todas las tendencias. Sobre todo el color -marrón- que sigue liderando los escaparates y las pasarelas.

Su estructura recuerda a un traje de chaqueta clásico, pero unificado en una sola pieza, lo que estiliza la figura y simplifica al momento de vestir. Basta con añadir unos buenos zapatos y un llamativo bolso para tener un estilismo completo.

La elección de la raya diplomática finísima es un guiño directo al tailoring masculino, pero aplicado en clave relajada. Lejos del típico traje rígido de oficina, aquí el patrón amplio del pantalón y el corte ligeramente envolvente del cuerpo restan formalidad y lo acercan a un look de día sofisticado.

Nuria Roca se ha decantado por esta pieza para acudir a la tertulia de El Hormiguero. La ha combinado con zapatos en color burdeos y delicados accesorios. No obstante, la modelo de la marca aporta otra idea, que bien puede copiarse para bodas y eventos.

Posa en la web de la firma con unos zapatos de punta y da el toque final con una bonita pamela a tono con el mono y pendientes XL en dorado.

Respecto a los complementos, desde la marca comparten el siguiente consejo: "Evitar el uso de accesorios con pedrería, lentejuela o elementos similares que puedan engancharse y dañar el tejido".