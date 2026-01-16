Rocío Martín Berrocal se rinde ante la firma de ropa de su hermana, Vicky, y luce un body y un pantalón rebajados

Rocío Martín Berrocal, en la gala ELLE x Hope, celebrada en Madrid el 16 de octubre de 2025. Gtres

Las expertas de moda aseguran que la segunda quincena de enero es el momento perfecto para hacerse con auténticas gangas con motivo de las ansiadas rebajas de invierno.

Rocío (43), la hermana de Vicky Martín Berrocal (52 años), ha compartido en un story de Instagram sus dos nuevas adquisiciones. Ambas prendas, cabe apuntar, se encuentran actualmente rebajadas.

La influencer ha confiado en Victoria Colección, la firma de moda de su hermana, para hacerse con un body y un pantalón de los que ha presumido en su red social.

La pequeña de las Berrocal ha escogido un body asimétrico de punto de alta densidad en color marrón. Destaca, entre otros aspectos, por sus hombros marcados y la manga larga que presenta.

Rocío Martín Berrocal, en una imagen de sus redes sociales.

Un simple vistazo a la prenda sirve para confirmar la elegancia que la envuelve. Además, tal y como ha confesado Rocío, se encuentra rebajada en la página web de la firma.

Anteriormente costaba 79 euros. Ahora, en plena época de rebajas, es posible hacerse con el body en color marrón chocolate por 55,30 euros.

Desde Victoria Colección mandan un consejo para la elección de talla: "En este artículo es importante tener en cuenta las medidas de tiro y espalda. Se ha utilizado un punto con alto gramaje que se ajusta al cuerpo y hombreras para marcar hombros".

No es esta la única prenda que la andaluza ha escogido de la firma de ropa de su hermana. Rocío ha acompañado el body de un pantalón con corte amplio de tiro medio con cinturilla ancha y pliegues, ofreciendo comodidad.

Cuenta con cierre mediante cremallera invisible en el centro de la parte trasera. Además, dos bolsillos laterales y está diseñado en tejido de crepé fluido.

La pieza también se encuentra rebajada al cierre de ese artículo. En este caso, su precio se ha visto disminuido de los 145 a los 116 euros.

Al igual que con el body, desde la firma advierten que es importante tener en cuenta el contorno de cintura del pantalón, debe de ser igual o un poco inferior al de la tabla de medidas.

Victoria Colección es una marca de novia, invitada y madrina #madeinspain. Nacida en Sevilla en 2016 de la mano de Vicky Martín Berrocal, está pensada para una mujer que valora la calidad de los tejidos, el diseño y la confección hecha en España.

Victoria se nutre de la personalidad de su fundadora, Vicky Martín Berrocal, y define a través de esta los valores, misión y visión de la marca.