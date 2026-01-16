Confirmado por Rocío Osorno: los nuevos 'looks' de Zara pueden confundirse con estilismos de Yves Saint Laurent

Rocío Osorno (38 años) ha encontrado en Zara un estilismo que, a primera vista, podría confundirse con un look de Yves Saint Laurent.

La sevillana, una de las prescriptoras de estilo más influyentes de España, ha compartido en sus redes sociales un outfit de la nueva colección de la firma cabecera de Inditex que ella misma define con claras "vibes YSL".

Un estilismo de silueta alargada, en el que se combina el negro con un punto de color, y que remite al imaginario la casa parisina: nocturno, sofisticado y con un toque rock.

Osorno, cabe puntualizar, no es la primera que tiene esta sensación respecto a las nuevas propuestas de la marca cabecera de Inditex. En los últimos meses, las redes sociales se han llenado de paralelismos entre las piezas de Zara y las de YSL.

Ejemplo de ello es la chaqueta de piel que lleva la propia influencer y que se hizo viral la pasada temporada. Una codiciada prenda de entretiempo, que reúne todas las tendencias del momento, y que muchos compararon con la estética de la maison francesa.

Volviendo al estilismo de Rocío Osorno, se trata de un outfit en el que predomina el negro.

La creadora de contenido, no obstante, ha conseguido dar un punto de color con un jersey de lana en naranja. Una prenda de cuello redondo, manga larga, hombreras y acabados en rib. Actualmente, está disponible en la web de Zara desde la talla S hasta la L por un precio de 49,95 euros.

La influencer ha llevado el jersey y la chaqueta sobre un pantalón negro de tiro alto y con detalle de nervio en delantero, que se concibe como un básico del invierno. Un diseño con bajo acabado en fuseau, cierre frontal con cremallera, botón y ganchos metálicos. Zara lo ha confeccionado desde la talla XS hasta la XL y está disponible por 35,95 euros.

Respecto al calzado, se ha decantado por unos tacones de cuña destalonados que arrasan en la web de la firma. Rebajados a 11,49 euros, están fuera de stock.

El toque final lo ha conseguido con sus accesorios: unos pendientes dorados, guantes de piel en negro, pulseras XL y un bolso black que sigue la estética del outfit.

Un estilismo de 10 en el que no hay excesos, no hay estampados estridentes y no hay logomanía. Destaca por sus patrones, proporciones y un juego de volúmenes.