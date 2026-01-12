Rocío Osorno ficha esta camisa de cuello alto de Asos y la combina con la chaqueta de cuero más viral de Zara

Rocío Osorno (37 años) está disfrutando de los primeros días de este 2026 en Tokyo. La sevillana, sin embargo, ha seguido compartiendo en sus redes sociales los looks que ha incluido en su maleta.

"Va la primera parte de los looks que estoy llevando estos días. ¿Cuál os gusta más?", ha escrito en un post Osorno.

Junto a sus palabras ha incluido un clip en el que aparece ataviada con prendas ideales para el frío que acontece en buena parte del país a día de hoy.

La pieza base del outfit de Osorno ha sido una sobrecamisa de Asos en color amarillo pastel con tapeta oculta que destaca sobremanera por el cuello alto de satén que presenta.

La exmujer de Coco Robatto (38) se ha decantado por una talla superior a la suya habitual, premiando el tan aplaudido estilo oversize.

El modelo que ha escogido Rocío aún se encuentra disponible en la página web de Asos entre las tallas XS y L. ¿Su precio? La camisa está situada en 69,99 euros. Desafortunadamente, no ha sido rebajada este presente mes de enero.

Un simple vistazo al look de la diseñadora sirve para comprobar que el peso recae sobre la camisa. Sin embargo, acertadas han sido también el resto de prendas que ha vestido Osorno.

Si hay una tienda en la que Rocío confía sobremanera es Zara y así lo ha demostrado recientemente con sus nuevos pantalones de traje.

La sevillana ha escogido un modelo confeccionado en hilatura con mezcla de lyocell. Destaca por su tiro medio y la cintura con elástico en espalda. Además, cuenta con bolsillos laterales y presenta pliegues en la parte delantera.

Cazadora negra de Zara.

A diferencia de la camisa, el pantalón sí ha sufrido una rebaja considerable este invierno. Si antes estaba situado en 39,95 euros, ahora únicamente hay que desembolsar poco más de 23 euros por el modelo.

Consciente de que el frío reina también en buena parte de Tokyo, la diseñadora sevillana ha añadido a su estilismo una de las chaquetas más virales de la tienda de Inditex.

Se trata de una cazadora de cuello subido con manga larga acabada en puño con trabillas en hombros. Además, presenta cierre frontal con cremallera y sopata con botones a presión.

En cuanto a su precio, está situada la cazadora en 59,95 euros, aunque apenas quedan existencias del modelo al cierre de este artículo.