Sassa de Osma copia a Tatiana Santo Domingo con un vestido de seda natural bordado a mano

Sassa de Osma, en una imagen de sus redes sociales. @sassadeo

Una vez más, Sassa de Osma (37 años) ha marcado tendencia en redes sociales con una de sus últimas elecciones de estilo. Un diseño con el que demuestra afinidad por la moda artesanal y las marcas con identidad propia.

La empresaria, aristócrata y mujer de Christian de Hannover (40) ha compartido imágenes luciendo un sofisticado vestido de la marca Muzungu Sisters, una firma de culto que también ha conquistado a otras referentes internacionales del estilo como Tatiana Santo Domingo (42), esposa de Andrea Casiraghi (41).

Lo cierto es que la cuñada de Carlota Casiraghi (39) está al frente de esta firma de slow fashion.

Seda 100% natural

El diseño elegido por Sassa destaca por su silueta elegante y su cuidada confección. Se trata de un vestido largo con mangas abullonadas hasta el codo, una de las tendencias más repetidas de la temporada, y con delicados detalles bordados a mano en el cuello, que aportan un aire artesanal y exclusivo a la prenda.

El modelo, que lleva el nombre 'Vestido Lisa Raya Cisne Fucsia', está elaborado en un 100% de seda natural, un material noble que realza su caída y elegancia.

No solo ha sido creado con tejido de crepé de China de seda. Además, cuenta con certificación OEKO-Tex, lo que garantiza procesos responsables y respetuosos con el medio ambiente.

El estampado Swan Stripe Fucsia se convierte en uno de los grandes protagonistas de la prenda, aportando frescura, color y un toque sofisticado que encaja a la perfección con el estilo refinado y contemporáneo de la peruana.

La elección de este diseño refuerza su compromiso con una moda consciente, de calidad y con una clara apuesta por piezas atemporales.

Vestido de la firma Muzungu Sisters. Muzungu Sisters.

Su precio: 800 euros

Su precio es de 799,95 euros, una cifra que refleja tanto la calidad del tejido como el valor del trabajo artesanal que caracteriza a Muzungu Sisters.

Especializada en ropa y accesorios de lujo hechos a mano por artesanos de todo el mundo, el estilo de Muzungu Sisters mezcla estética boho‑chic y viajera con un fuerte énfasis en la sostenibilidad.

La firma, con sede en Londres y fundada en 2011, trabaja con comunidades artesanas en varios continentes, utiliza materiales naturales y promueve condiciones de trabajo justas. De este modo consiguen que cada pieza sea única, atemporal y producida en series pequeñas.

En sus colecciones no faltan los kaftanes, los bordados, los tejidos étnicos, pequeños cestos y bolsos, y las joyas artesanales.

Tatiana Santo Domingo, con Sassa de Osma, en un evento celebrado en Madrid el 18 de marzo de 2025. GTRES

Marca ética y artesanal

Al frente de este personalísimo sello de vocación artesanal están sus dos cofundadoras. Una de ellas es Tatiana Santo Domingo (Tatiana Casiraghi). La empresaria y royal aporta la visión estética y de estilismo.

La otra socia es Dana Alikhani, antropóloga y experta en derechos humanos. Esta se encarga del comercio ético y el trabajo con los artesanos.

Con esta aparición, Sassa de Osma no solo confirma su papel como prescriptora de estilo. También vuelve a situar el foco en firmas que apuestan por la sostenibilidad, la tradición y el lujo consciente, consolidando una forma de entender la moda que va más allá de las tendencias pasajeras.