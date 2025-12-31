El 'Little Black Dress' es la pieza infalible de Nochevieja: palabra de María Fernández-Rubíes

El Little Black Dress (LBD) es un imprescindible en el armario de cualquier mujer. Es una pieza versátil y atemporal, convertida en el comodín de todo estilismo. Así, este 2025 vuelve a ser un must de Nochevieja, como bien confirma María Fernández-Rubíes (34 años) en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

"Inspiración por si todavía no tenéis el look de fin de año preparado", escribía la influencer junto a una serie de fotografías en las que posaba con un mini vestido negro, disponible en Zalando, la plataforma con la que colabora Fernández-Rubíes.

El diseño en cuestión es un mini vestido de forma acampanada que destaca por su cuello. Un detalle que podría romper con la sencillez del clásico Little Black Dress, pero que cumple con el toque festivo típico de las navidades.

El vestido llama especialmente la atención por la combinación de pedrería y lentejuelas en la zona del cuello y las mangas. Un detalle glam en el que la propia Fernández-Rubíes pone el foco en una de las imágenes compartidas en sus redes sociales.

La pieza ha sido confeccionada desde la talla 34 hasta la 46, pero a día de hoy solo está disponible en la 40 y la 46. Un dato que confirma que la prenda es todo un éxito.

El récord en ventas, no obstante, también tendría que ver con el 30% de descuento que ha hecho la plataforma. El precio original del vestido es de 140 euros, pero a día de hoy puede comprarse por 99 euros.

Respecto al look de María Fernández-Rubíes, la influencer propone combinar este vestido con unos salones clásicos también en negro. La creadora de contenido los ha llevado sin medias, pero este complemento es un must para las más frioleras que no resta elegancia ni estilo al outfit.

En cuanto a las joyas, la madrileña ha sido sencilla, eligiendo solo algunos pendientes y anillos en plateado, siguiendo así la combinación de pedrería y lentejuelas del cuello del vestido. El toque final se lo ha dado con una gafas clásicas de sol, también en negro y de la firma Ray-Ban.

Como beauty look, se ha mantenido fiel a su maquillaje en tonos tierra y ha llevado la melena suelta y al natural.

Una propuesta sencilla, pero glam, fácilmente de imitar -con las mismas piezas o con prendas similares- este próximo miércoles, 31 de diciembre, para celebrar el fin de año.