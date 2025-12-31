Ana Cristina Portillo brilla esta Navidad con un conjunto que te conquistará: camisa de cuello mao, fajín y falda midi

Ana Cristina Portillo (31 años) brilla con luz propia esta Navidad. Ella, todo un ejemplo de estilo y elegancia, está dando continuas clases de savoir faire. Hace unos días, se celebró en Jerez, en la casa de su 'padre' Bertín Osborne (71), una fiesta de Navidad y, sí, deslumbró.

Su elección estilística para la ocasión no ha sido baladí: se ha inclinado por el conjunto Seto, una propuesta que encaja con la evolución que ha mostrado en los últimos meses y que confirma su inclinación por las prendas estructuradas, limpias y con un punto de sofisticación.

El modelo, según se describe, "recibe su nombre del mar interior de Seto, en Japón, evocando serenidad y equilibrio en cada detalle. La camisa, con su cuello mao y puños acampanados, se combina a la perfección con la falda midi". El conjunto cuesta 955 euros.

La falda, por su parte, destaca por su abertura lateral y su fajín plisado extraíble, ofreciendo una mezcla única de sofisticación y versatilidad. En un evento marcado por el ambiente festivo y familiar, Ana Cristina opta por un estilismo que se mueve entre la elegancia y la comodidad.

La camisa de cuello mao aporta un aire minimalista que encaja con su estilo habitual, mientras que los puños acampanados introducen un detalle visual que evita la rigidez. La falda midi, con su abertura lateral, añade dinamismo al conjunto y permite que el look mantenga movimiento.

El conjunto que ha lucido Ana Cristina Portillo.

"Cada conjunto se cose bajo pedido en un plazo de 3 a 5 semanas, asegurando acabados impecables y una atención meticulosa en cada detalle. Diseñado para quienes aprecian piezas exclusivas que combinan elegancia y funcionalidad en su máxima expresión", explica la web.

Historia de la firma

Ana Cristina Portillo Domecq fundó su firma homónima en 2020, impulsada por una búsqueda personal de autenticidad y expresión artística.

Natural de Jerez de la Frontera y criada en una familia vinculada al arte y la comunicación, Portillo encontró en el color y la acuarela una vía para canalizar emociones y romper con la uniformidad de la moda convencional.

Su descubrimiento de la pintura como herramienta creativa fue el germen de una marca que apuesta por la belleza de lo irrepetible: cada estampado nace de acuarelas pintadas a mano, lo que convierte cada prenda en una pieza única.

La firma se caracteriza por su enfoque artesanal y su compromiso con la calidad. Portillo trabaja con sedas naturales y tejidos nobles, diseñando prendas que combinan estructura y fluidez, pensadas para mujeres que buscan estilo sin renunciar a la comodidad.

Desde su taller en Madrid, la diseñadora ha desarrollado un universo estético que abarca desde vestidos de invitada hasta accesorios, todos marcados por una sensibilidad cromática y una atención meticulosa al detalle.

Su inspiración proviene tanto de la naturaleza como de la arquitectura, lo que se traduce en siluetas limpias y estampados con alma botánica.

Con una comunidad creciente en redes sociales y el respaldo de figuras como sus hermanas Alejandra (46), Eugenia (38) y Claudia Osborne (36), Ana Cristina Portillo ha logrado posicionarse como una de las voces más personales del diseño español contemporáneo.