Eugenia Osborne apuesta por la moda 'low cost' para su look de fiesta: un vestido corto y con maxivolumen de H&M

Eugenia Osborne, en un acto celebrado en Madrid el pasado mes de noviembre. GTRES

Eugenia Osborne (38 años) se ha ido de fiesta. Y, tal y como ha mostrado a través de sus redes sociales, para su última gran cita de la temporada ha elegido un vestido tan bonito como asequible.

La hija de Bertín Osborne (71), psicóloga de formación, creadora de contenido, empresaria e influencer, ha compartido en sus redes sociales un look que ha captado todas las miradas.

Se trata de un vestido de la colección H&M Studio, conocido por sus diseños más vanguardistas y cuidados, que ofrece propuestas de lujo a precio asequible.

Eugenia Osborne, en sus redes sociales. @eugenia_osborne

Silueta de impacto: evasé y volantes

El modelo elegido por Eugenia Osborne es un vestido sin mangas de tafetán burdeos con un marcado efecto frufrú, un tejido que aporta cuerpo, movimiento y ese punto teatral que dominan las colecciones festivas.

Con un precio de 89,99 euros, la prenda pertenece a la Studio Collection, la línea más exclusiva de H&M que cada temporada presenta diseños con un enfoque más artístico.

En este caso, el estilismo destaca por su silueta evasé de maxivolumen, una forma capaz de transformar un look sencillo en uno de alta presencia visual sin renunciar a la comodidad.

De todos los detalles del vestido, uno de los más singulares -o al menos, más llamativos- es su cuello de volantes. Gracias a él se aporta dramatismo al outfit y se logra enmarcar el rostro, convirtiéndolo así en el punto focal del conjunto.

El vestido también incorpora un ribete de volantes que refuerza la estructura escultórica de la prenda y un bajo burbuja que le da un aire coqueto y contemporáneo.

Vestido con cuello de volante de H&M. H&M.

Una prenda innovadora

Además, el diseño incluye bolsillos laterales. Un detalle práctico que las amantes de la moda siempre agradecen, especialmente en vestidos de cóctel, en los que este recurso no suele estar presente.

Otro de los elementos más destacados del estilismo es la profunda abertura en la espalda. Esta aporta un toque sofisticado y sensual sin caer en excesos. El cierre se realiza mediante un botón de strass, una pequeña joya que suma brillo al conjunto y que encaja con el espíritu festivo de la colección.

En lo que respecta al largo, en su versión más mini, convierte al vestido en una opción versátil para cócteles, cenas especiales o incluso celebraciones navideñas.

En sus redes sociales, Eugenia Osborne ha preferido acompañar el vestido con una estética depurada, dejando que la prenda sea la absoluta protagonista.

Su elección reafirma una tendencia clara: los vestidos de volumen, con líneas arquitectónicas y tejidos rígidos, están viviendo un momento álgido.

La propuesta de la multinacional sueca encaja a la perfección con el estilo de Eugenia Osborne, que suele apostar por piezas femeninas, innovadoras y con mucha personalidad. Y, sobre todo, de bajo coste: una cualidad que hace que muchas de sus seguidoras puedan replicar el look sin invertir en alta gama.