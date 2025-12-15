Bea Archidona, estilismo 10 con esta camisa de mangas abullonadas de la firma preferida de Tamara Falcó

Bea Archidona (41 años) se ha consolidado como uno de los rostros más codiciados de la televisión. La comunicadora triunfa al frente de ¡De Viernes! cada semana de la mano de Santi Acosta (57).

Fuera de la pequeña pantalla, la presentadora también tiene motivos para sonreír. Y es que Bea se ha convertido en un referente de moda para sus miles de seguidores en redes sociales.

Archidona, en esta línea, ha compartido en su perfil de Instagram un post con una significativa reflexión. "En estas fotos parece que la segunda me mira a mí, la de la primera. La que mira de frente parece exigir, juzgar", ha escrito Bea.

Las palabras de la presentadora han venido acompañadas de una serie de fotografías en las que la periodista desvela los detalles de su estilismo. Un look que ha captado la atención de todas.

La comunicadora ha confiado en la firma MarÀvic para lucir una prenda estrella que destaca por el particular diseño que presenta.

Se trata de una camisa rayas rosa y blanca que cuenta con cuello y cruce adornado con volante en rosa.

Uno de los aspectos más llamativos es el hecho de que presenta mangas abullonadas terminadas en puño. La camisa está confeccionada en su totalidad por algodón.

El modelo que ha escogido Beatriz Archidona se encuentra disponible en la página web de la firma entre las tallas XS y XL. ¿Su precio? Está situada la camisa en los 129 euros, aunque cierto es que la marca ofrece rebajas en sus artículos de forma frecuente.

La camisa ya habla por sí sola. De ahí que la periodista haya combinado la prenda con un vaquero de color medio en corte recto.

Sobre la firma

Maràvic es una firma de moda española, nacida en Zaragoza en 2021, que se caracteriza por diseños atemporales, bohemios y artesanales, confeccionados íntegramente en España con calidad y personalidad, usando talleres locales para crear prendas únicas como camisas, vestidos y calzado.

La marca ha ganado popularidad entre rostros reconocidos como Tamara Falcó (44) o María Pombo (31), consolidándose con una boutique en Madrid y presencia en grandes almacenes franceses.