Estela Grande acude a la firma de Vicky Martín Berrocal y encuentra el vestido ideal para las cenas de esta Navidad

Estela Grande (31 años) se encuentra en la recta final de su embarazo. En cuestión de semanas, la influencer dará a luz a sus gemelos.

Previo a este hecho, la expareja de Diego Matamoros (39) continúa fiel a su agenda profesional. Al igual que buena parte de la sociedad, la creadora de contenido en redes sociales tiene marcado en rojo en su calendario diversas cenas de Navidad.

Según ella misma ha compartido en su perfil de Instagram, le encanta darse cita en este tipo de compromisos.

En el caso de Estela, no ha resultado problema alguno estar en la recta final de su embarazo. De hecho, ha lucido radiante en uno de los últimos estilismos que ha sacado a la luz en su red social.

Una opción que ha servido de inspiración a todas aquellas mujeres que atraviesan la misma situación que Grande.

La que fuera concursante de realities ha confiado en Victoria Colección, la firma de Vicky Martín Berrocal (52) para hacerse con uno de los vestidos más ideales para esta temporada navideña.

En concreto, se ha decantado Estela Grande por un vestido en punto de seda con cuello a la caja y manga larga.

Vestido Hadar rojo de Victoria Colección.

Destaca la pieza, entre otros aspectos, por la costura en el centro delantero con piezas drapeadas a la altura del pecho y cadera en la parte delantera y trasera.

El modelo que ha escogido la creadora de contenido en redes sociales se encuentra disponible en la página web de Victoria Colección entre las tallas 36 y 46, aunque cierto es que son varias las que ya han colgado el cartel de sin stock.

El precio del vestido Hadar no es asunto baladí, pues está disponible por 189 euros. Teniendo en cuenta los cuidados detalles que presenta, es una opción ideal de cara a los compromisos de estas marcadas fechas.

Además, al tener un valor superior a los 70 euros, el envío es gratis en toda la Península Ibérica.

El vestido ya habla por sí mismo. Nadie puede negar lo evidente. De ahí que Estela haya sido de lo más selecta con los accesorios y el calzado.

La madrileña ha combinado el modelo de Victoria Colección con unos tacones stiletto en color negro. Además, ha añadido un bolso tipo clutch con estampado de leopardo y variadas joyas en plateado.

Sobre la firma

Victoria Colección es una marca española de moda nupcial, invitada y de fiesta fundada por Vicky Martín Berrocal en el año 2015.

Destaca sobremanera por sus diseños elegantes y la variedad de modelos que ofrece.