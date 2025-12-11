El abrigo gabardina de Paula Echevarría, con cuello de pelo removible, que estiliza la figura

Paula Echevarría (48 años) se ha quedado en Madrid durante el puente de la Constitución y ha aprovechado para hacer varias visitas navideñas a mercadillos y belenes con sus dos hijos, Daniella (17) y Miguel (4).

En algunas de las fotografías que ha publicado en sus redes sociales se le ha podido ver disfrutando del Belén, tamaño XL, de San Lorenzo de El Escorial, y como siempre, lo ha hecho marcando tendencia.

La influencer ha apostado por un abrigo de la colección FW25 de Marciano by GUESS, una prenda que combina elegancia, calidez y el toque sofisticado que define su estilo.

Paula Echevarría luciendo abrigo en color crema. Instagram

El diseño, en tono beige y largo hasta las rodillas, pertenece a la línea más refinada de la marca y es perfecto para combatir el frío sin renunciar a la elegancia. Se trata de un abrigo tipo gabardina de mezcla de lana, bolsillos laterales integrados, y solapas protectoras delanteras que aportan estructura al conjunto.

Los detalles en los hombros con charreteras y las trabillas en los puños completan un look impecable y muy “Paula”.

El cierre cruzado con botones y el cinturón a juego realzan la silueta, confirmando que este abrigo es una apuesta segura para quienes buscan un estilo chic y atemporal esta temporada. Con esta elección, Paula vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de la moda española.

La misma prenda también está disponible en color marrón y su precio es de 450 euros. Está disponible de la talla 38 a la 48.

Ambos diseños cuentan con un lujoso cuello de pelo sintético removible del que la actriz ha decidido prescindir en esta ocasión, ya que en las imágenes que ha compartido aparece sin él. Una opción muy acertada que permite transformar la pieza y tener dos abrigos en uno: en su versión más glamurosa o más chic.

El diseño, además de calentito y elegante, estiliza la figura. A Paula Echevarría no le puede sentar mejor.

Completando su look para una tarde navideña madrileña y de frío ha lucido una maxi bufanda en tonos blancos y negros, y un bolso de Chanel, de piel, en color negro.