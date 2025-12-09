Eleva tus 'looks' del día a día con este bolso Prada de Rosanna Zanetti que no pasa de moda

Un buen bolso es capaz de elevar hasta el look más sencillo. Así ha vuelto a confirmarlo Rosanna Zanetti (37 años), convertida en una referente de estilo entre sus seguidoras. A un estilismo de básicos, la mujer de David Bisbal (46) ha sumado una pieza de Prada. De esas que duran para toda la vida.

En sus redes sociales, la modelo se ha mostrado con un outfit compuesto por un vaquero de corte recto y tiro medio-alto, chaqueta tipo bomber de ante en color marrón y unos botines altos en negro y de punta afilada, al que ha sumado el bolso en cuestión.

Se trata del 'Arqué' de Prada, de silueta curva, confeccionado en piel y herrajes de metal, adornado con el icónico logo triangular de la casa italiana. Puede llevarse como un bolso de mano, como ha hecho Rosanna Zanetti, o lucirse estilo bandolera, ya que cuenta con una cinta extraíble.

Un modelo pequeño que se convierte en un aliado para el día a día y que, dependiendo del outfit puede llevar en determinados eventos. Es un diseño práctico, versátil, combinable, duradero y que no pasa de moda. Una inversión, pero una joya del armario en toda regla.

La venezolana se ha decantado por el modelo en color marrón, que la firma denomina 'coñac'. Pero la marca italiana también lo ha confeccionado en otros tonos: negro, gris, arena, beige y blanco. Todos ellos tienen el mismo precio: 2.400 euros.

Zanetti ha elegido este bolso para dar el toque final a un estilismo sencillo y básico, pero que sigue todas las tendencias del momento. Cabe destacar su chaqueta: un modelo tipo bomber que viene pisando con fuerza desde comienzos del otoño. Además, se ha confeccionado en ante, un material que destaca entre las propuestas de la temporada.

Como pantalón, un vaquero de caída limpia y corte favorecedor. Es el tipo de prenda que funciona igual en clave casual que en un estilismo más pulido.

De los zapatos destacar que, junto con el bolso, es el elemento transformador del outfit, convirtiendo un outfit sencillo en una propuesta glam.

La elección cromática del look -marrones, azules y negros- habla de una armonía estudiada, sobria y profundamente elegante.

Prada compra Versace

Rosanna Zanetti ha compartido en sus redes el bolso de Prada justo cuando acaba de efectuarse la compra de Versace. Una noticia que ha sacudido a la industria de la moda, ya que ambas marcas siempre han sido competencia.

La casa fundada por Gianni Versace ahora forma parte de la familia Bertelli-Prada. La operación ha costado 1.250 millones de euros.