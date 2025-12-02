Rocío Osorno confía en Zara y luce un pantalón satinado de tiro alto que te hará brillar esta Navidad
La influencer ha vuelto a dar una lección de estilo ante sus 1,9 millones de seguidores. No es la primera vez que confía en Inditex.
Más información: El bolso tipo saco más práctico y cómodo lo tiene Sassa de Osma y puede ser tuyo por 270 euros
La influencer Rocío Osorno (37 años) ha vuelto a marcar tendencia en su último post de Instagram, donde ha lucido una de las piezas más comentadas de la temporada: el pantalón Balloon Satinado en color rosa de Zara.
Con 1,9 millones de seguidores, Osorno se ha consolidado como una de las voces más influyentes en moda en España, y cada una de sus elecciones estilísticas se convierte en referencia inmediata.
El pantalón, disponible en la web de Zara por 49,95 euros, se describe como un "pantalón de tiro alto con bolsillos en delantero. Pierna ancha. Detalle de costura marcada en delantero"
"Cierre frontal con cremallera y ganchos metálicos". Una definición que resume la esencia de esta prenda: sofisticación, comodidad y un aire contemporáneo que encaja perfectamente con el estilo de Rocío Osorno.
El modelo Balloon Satinado destaca por su silueta amplia y fluida, que aporta movimiento y frescura al look. El tiro alto estiliza la figura y permite combinarlo con tops ajustados o camisas oversize.
Este tipo de prenda se ha convertido en un imprescindible en los armarios, ya que combina la comodidad de la pierna ancha con la sofisticación de los tejidos satinados.
Rocío Osorno, que suele apostar por piezas versátiles y con personalidad, ha encontrado en el Balloon Satinado un aliado perfecto para reafirmar su estilo.
La sevillana ha construido una imagen pública marcada por la elegancia y la capacidad de adaptar las tendencias a su propio lenguaje estético.
Osorno suele apostar por colores vibrantes y cortes que realzan la figura, sin renunciar a la comodidad. En este caso, el rosa satinado del pantalón aporta un toque romántico y luminoso.
El pantalón que ha elegido Rocío Osorno ofrece múltiples posibilidades de combinación. Para un look sofisticado, puede acompañarse de un top negro ajustado y tacones, creando un contraste elegante que resalta el brillo del satén.
Para un conjunto más relajado, basta con añadir una camiseta básica blanca y unas zapatillas, logrando un aire urbano y desenfadado.