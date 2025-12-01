Mar Saura deslumbra con un vestido azul eléctrico ideal para estar 'sexy' en cualquier fiesta

Mar Saura, en un acto celebrado en Madrid el pasado 26 de noviembre. GTRES

Madrid vivió hace unos días un evento que contó con la presencia de algunos rostros conocidos: la inauguración de un nuevo restaurante de fusión peruana japonesa. De entre todos los invitados, hubo un look que logró eclipsar todos los flashes: el de Mar Saura (50 años).

La presentadora se dejó ver en la cita con un atuendo impecable: un vestido azul eléctrico firmado por Philosophy by Lorenzo Serafini, una de las casas italianas de referencia de celebrities y editoras de moda.

La de Barcelona escogió la versión midi del diseño, también disponible en tiendas en largo mini, por encima de la rodilla. Una elección que reforzó su imagen sofisticada y que confirma que el largo a media pierna seguirá siendo el favorito de las insiders en las fiestas navideñas.

Terciopelo elástico

El vestido, confeccionado en terciopelo elástico, combina la sensualidad propia de este tejido con un corte sorprendentemente recto y relajado, que aporta movimiento y modernidad.

Su cuello alto y los hombros acolchados construyen una silueta rotunda, casi arquitectónica, muy en la línea del sello creativo de Serafini.

Un detalle clave: aunque Mara apostó por la versión en azul eléctrico, el modelo también se presenta con contrastes en negro, un guiño más nocturno para amantes del dramatismo cromático.

Vestido de PHILOSOPHY di LORENZO SERAFINI. YOOX

Efecto segunda piel

El diseño, está elaborado con una exquisita mezcla de 75% viscosa, 20% poliamida y 5% elastano. Esto garantiza ese efecto segunda piel tan buscado en los vestidos de fiesta contemporáneos.

Por su parte, el forro -en 93% poliamida y 7% elastano- asegura comodidad y sujeción sin renunciar a la elegancia. Como ocurre con las piezas más cuidadas del prêt-à-porter italiano, el vestido está fabricado íntegramente en Italia, lo que confirma su acabado impecable.

Mar Saura, que lleva ya seis años con su línea de cosmética, está inmersa actualmente en su actividad profesional como emprendedora. Fundó su marca, Ocean, en plena pandemia. Y aunque el desarrollo de su marca no ha sido tarea "fácil", sigue ilusionada con su proyecto.

La catalana completó su estilismo con un maquillaje marcado y luminoso y la melena suelta. El verdadero protagonista de su último outfit fue su vestido, creado para ser una pieza statement. El resultado: un look impecable, rotundo y absolutamente viralizable.

No cabe duda: el vestido de Philosophy by Lorenzo Serafini tiene todos los ingredientes para convertirse en el próximo favorito de cualquier evento de altura... y en el capricho fashion que todas querremos tener en nuestro armario esta temporada.