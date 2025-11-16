¿'Trail running' o 'look sporty chic'? Las zapatillas Salomon de Laura Escanes que funcionan en múltiples estilismos

Los planes deportivos y en medio de la naturaleza se han vuelto un must en la agenda de Laura Escanes (29 años). Una rutina que, aunque parece alejarse de la estética glam, también sirven de inspiración en lo que a moda se refiere.

Hace apenas unos días, en una ruta por Andorra junto a su novio, Joan Verdú, la influencer catalana apostó por un estilismo cuyas piezas también pueden llevarse en otro tipo de planes. Una de ellas, sus zapatillas Salomon. Si bien han sido diseñadas para la práctica de trail running, son una opción para completar outfits sporty chic.

Se trata del modelo 'Speedcross 6 GTX', disponible en Zalando por 169,95 euros, con "agarre incomparable y ajuste preciso y cómodo", tal y como explica la web.

"La suela exterior actualizada permite que estos Speedcross eliminen el barro más rápido y proporcionen un agarre aún mejor en superficies húmedas. Con construcción Sensifit para una sujeción precisa y óptima, y la comodidad clásica de Speedcross", indican.

Sobre sus beneficios a nivel deportivo, añaden: "Una membrana Gore-Tex impermeable y transpirable mantiene los pies secos y cómodos incluso en condiciones difíciles y embarradas".

Pero, ¿cómo un calzado que ha sido diseñado para actividad deportiva, puede convertirse en una modelo clave de un estilismo sporty chic?

Las Salomon de Laura Escanes tienen una combinación de tonos -verde menta y rosa palo- que favorecen a un sinfín de piezas. Además, es un diseño sencillo -nada agresivo- que puede lucirse a la perfección con unos vaqueros o pantalones de corte fluido.

El 'look' de Laura

Laura Escanes ha llevado las zapatillas con un estilismo deportivo, acorde al plan que llevaba a cabo. La influencer se ha decantado por una chaqueta en tono arena, una prenda que encaja en la paleta neutra que domina la moda actual. Su silueta holgada y minimalista se alinea con el estilo outdoor.

Al look ha sumado unos pantalones en negro, que aportan estructura y un contraste cromático sutil. El fit relajado no solo resulta cómodo para un día en la naturaleza, sino que añade esa vibra effortless que tanto identifica al armario de Escanes.

Respecto a las zapatillas, aportan un giro vibrante al conjunto y demuestra cómo el calzado técnico puede funcionar como pieza estilística, más allá de su uso deportivo.

Un outfit que, aunque deportivo, representa el momento estético que vive la moda: prendas cómodas, paletas naturales y calzado técnico.