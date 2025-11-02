Cómo convertir el vestido de piel de Nuria Roca en una prenda comodín del otoño

La última elección estilística de Nuria Roca (53 años) en El Hormiguero se lleva un 10. La presentadora ha sabido reunir varias tendencias de la temporada, siendo fiel a su estilo y consiguiendo un outfit tan moderno como sofisticado que conviene tener en el radar.

Para la tertulia del pasado jueves, 30 de octubre, la valenciana apostó por un vestido midi de efecto piel en color burdeos, el tono que viene pisando con fuerza este otoño. Un modelo de la firma made in Spain Alba Conde.

El diseño es de corte entallado, cuello redondo acabado con cenefa de punto, manga larga acabando con puño y broche, bajo recto y cierre central delantero con cremallera metálica. Además, cuenta con detalle de bolsillos de plastrón en delantero. Está disponible en la web de la marca desde la talla 38 hasta la 46 y tiene un precio de 324 euros.

Nuria Roca completó el look con unas botas de caña alta y tacón -otra pieza imprescindible de la temporada- en color negro. Un calzado también de piel con el que, si cabe, consiguió un punto rockero.

No obstante, el vestido que llevó Nuria Roca es una prenda bastante versátil y reúne todas las características para convertirse en una pieza comodín del otoño e invierno.

Tiene textura, color y estructura. Puede combinarse con botas altas, como hizo la colaboradora de El Hormiguero, pero también con botines, sandalias de tacón o incluso sneakers para un estilismo más sporty chic.

Es un vestido que además puede lucirse durante el día o por la noche. La clave está en los complementos.

De día, acompañado de un abrigo de lana oversize, es ideal para reuniones o eventos de trabajo. De noche, con unos pendientes llamativos y un clutch metálico, se transforma en una opción perfecta para una cena o un cóctel.

Respecto al estilismo de Nuria Roca, puntualizar que la comunicadora dio total protagonismo al outfit. Así, se decantó por accesorios muy sencillos. El toque final, eso sí, lo dio con un labial rojo intenso. Una elección que potenció aún más la paleta cromática del look. En cuanto a su melena, la dejó suelta y peinada con ondas.

El estilismo se ha llevado todos los aplausos, tal y como confirman los comentarios que ha recibido en sus redes sociales. Además de preguntarle por la referencia del vestido -la prenda estrella del atuendo-, le han dejado mensajes como los siguientes: "Ideal", "guapísima de cuero", "un look espectacular" o "especialmente guapa".