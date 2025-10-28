La camiseta de rayas de Anna Padilla es de su firma de ropa y será un básico en tu armario durante los meses de otoño

Anna Padilla (28 años) está viviendo un último tercio de año de lo más agitado. Hace unas semanas, la influencer anunció públicamente su compromiso con su pareja, Mario Cristóbal. Así, confirmaba a sus miles de seguidores en redes sociales el buen trance personal que atraviesa en lo personal.

También el ámbito profesional hace sonreír a Anna. Y es que Padilla no deja de expandir el negocio de moda que tiene desde hace un tiempo junto a su madre, Paz Padilla (55). Es precisamente NoNiNá, su firma de ropa, quien protagoniza uno de los últimos looks que ha compartido en Instagram.

En concreto, la creadora de contenido y empresaria se ha decantado por una camiseta de manga larga con rayas y logo bordado. Se trata de una prenda que puede ser usada de sudadera encima de cualquier prenda corta o directamente como camiseta. Un básico en que combina el color mostaza y azul y promete ser un absoluto must en el armario de esta temporada.

Cualquier persona que desee hacerse con el modelo que ha lucido Anna Padilla podrá hacerlo con un simple clic en la página web de su firma. Así, la prenda se encuentra disponible entre las tallas XS y XL por un precio de 39,90 euros. Aunque ella ha escogido un modelo de su firma de ropa, lo cierto es que son numerosas las marcas que ofrecen alternativas similares, como Zara, Mango o Stradivarius.

Ha optado la empresaria por un look cómodo y un tanto sporty. Así, ha combinado la camiseta de rayas con un pantalón vaquero tono medio que tiene algunos detalles descosidos en la parte alta de la prenda de ropa. El toque final del estilismo, cabe puntualizar, lo han aportado las botas de caña alta en un color verde militar.

No ha desvelado Anna qué marcas firman sus prendas de ropa, pero EL ESTILO de EL ESPAÑOL ha encontrado el calzado que ha escogido para su outfit. Se trata del modelo ORG tall de la firma Hunter, que tiene un precio rebajado de 61,25 euros en la página web de El Corte Inglés a día de hoy.

Sobre la firma de Anna Padilla

La marca No Ni Ná es un proyecto creado por la actriz y presentadora gaditana Paz Padilla junto a su hija Anna Ferrer Padilla. Nació con la idea de reflejar el estilo de vida andaluz, en particular de la zona de Cádiz, incorporando colores vivos, diseños hechos en España y el espíritu veraniego de la costa gaditana.

Además de ropa (camisetas, sudaderas, faldas) la firma ha ampliado su oferta a bolsos y marroquinería artesanal, fabricada en talleres de la península ibérica, apostando por calidad y producción nacional.