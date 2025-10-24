De la pasarela a las calles: así es como Marta Lozano pretende revolucionar las alfombras rojas de la temporada

La influencer es una de las más comentadas en redes sociales por sus looks, y ella lo sabe. Marta Lozano (30 años) se ha convertido en los últimos días en lo más comentado por sus estilismos.

En esta ocasión, no podía ser menos y lo ha hecho apostando por la moda española para uno de los eventos más esperados del año. La creación de contenido está siendo muy valorada en los últimos tiempos, y es cierto que Lozano lleva años de carrera profesional en el universo social.

Ahora, con un look que recuerda a la moda de los años 20, se ha convertido en una de las más comentadas de la alfombra roja de este evento celebrado en Madrid.

Marta Lozano con un diseño de CLARO Couture. Albert Mullor Fabra Comunicación

La valenciana está en uno de sus momentos más bonitos, esperando la llegada de su segunda hija, Martina.

Desde que anunció su embarazo, pocos han sido los eventos a los que ha asistido. Sin embargo, las alfombras rojas para ella siempre son un imprescindible y no ha querido faltar a esta, donde se celebra el reconocimiento de la creación de contenido en nuestro país.

En la tercera edición de los GenZ Awards, una de las citas más esperadas por las nuevas generaciones del talento y la creatividad, Marta Lozano ha vuelto a confiar en CLARO Couture, la firma andaluza que se ha consolidado como un referente dentro de la moda española.

Vestido años 20 de CLARO Couture. MBFWMadrid

La influencer ha deslumbrado sobre la alfombra roja con un look lleno de simbolismo, tendencia y sofisticación, perteneciente a la colección Rosè Noir primavera-verano 2026, presentada el pasado mes de septiembre en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

Lozano ha elegido este momento para llevar de la pasarela a las alfombras rojas este diseño de moda española que tanto ha dado que hablar.

La pieza que ha elegido Marta es una de las más especiales de esta colección, una auténtica oda a la moda de los años 20. Se trata de un vestido de licra crystal con corte sirena, escote en V y un drapeado en la cadera que realza la silueta de forma elegante y natural.

El conjunto se completa con un kimono de organza de seda brocada con motivo Art Déco, rematado con festones de cristales de Swarovski en el escote y los puños, aportando luz y movimiento a un estilismo que representa a la perfección el equilibrio entre la fuerza y la delicadeza.

Una vez más, Marta Lozano ha logrado eclipsar a muchas de las invitadas, haciendo que las obras de arte de CLARO Couture se conviertan en uno de los looks más destacados de la noche de los creadores.